Naci Görür ve Osman Bektaş uyarmıştı! Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depremi öngörmüşler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya Kale merkezli saat 10.46'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak çevre illerden Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Şanlıurfa, Elazığ'dan hissedildi.

O NOKTAYA İŞARET ETMİŞLER

Paniğe neden olan deprem aslında aylar öncesinden geliyorum demiş! Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Temmuz ayındaki konuşmalarında nokta atışı yer göstermiş.

4 TARAFINDAN STRES YÜKLENMİŞ

Malatya'nın 4 tarafının Doğu Anadolu Fay sistemine ait faylarla çevrili olduğunu vurgulayan uzmanlar, söz konusu fayların 6 Şubat depremleriyle stres yüklendiğini belirtmişti.

Görür, "Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bektaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti;

"MALATYA CİDDİ DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA"

1- Malatya Ovasının dört tarafı Doğu Anadolu Fay Sistemine ait aktif faylarla çevrilidir.

2- Bu faylar 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti ile yüklenmişlerdir.

3- Deprem tahmini doğruluğu yüzde 60 ise; Malatya ciddi deprem tehlikesi altındadır.