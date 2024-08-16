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  4. Naci Görür yine yeniden uyardı: 'Aksi halde çok üzüleceğiz' 7.4 büyüklüğünde 45 saniye sürmüştü…

Naci Görür yine yeniden uyardı: 'Aksi halde çok üzüleceğiz' 7.4 büyüklüğünde 45 saniye sürmüştü…

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
16.08.2024 10:09
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17 Ağustos 1999'da, merkez üssü Kocaeli olan 7.4 büyüklüğündeki sarsıntıyı yaşayan, Türkiye’yi kahreden Marmara depreminin yıl dönümünde Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi’ni bekleyen büyük deprem hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Naci Görür yine yeniden uyardı: 'Aksi halde çok üzüleceğiz' 7.4 büyüklüğünde 45 saniye sürmüştü…

25 yıl önce, Türkiye büyük bir yıkım yaşatan, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden olmuştu. Depremde, 17 bin 480 kişi yaşamını kaybetti, 43 bin 953 kişi ise yaralandı.
Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

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‘‘AKSİ HALDE MİLLET OLARAK ÇOK ÜZÜLECEĞİZ DEMEKTİR’’

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yine yeniden uyarılarda bulundu. Görür, paylaşımında şunları belirtti:

''17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminden sonra bilim dünyası Marmara Bölgesi için alarm verdi ve bölgenin genelde, İstanbul’un özelde depreme hazırlanması gerektiğini söyledi.

Aradan 25 yıl geçti ama halen daha konuşuyoruz. İstanbul depreme hazır değil. Bugüne kadar yapılanlar, yapılması gerekenlerin küsüratı durumunda.

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İstanbul'un depreme hazırlanması için HÜKÜMET, YEREL YÖNETİM ve İSTANBUL HALKININ el ele vermesi, birbirine yardımcı olması ve birlikte çalışması şart.

Hükümet ve yerel yönetimin kararlı bir irade göstermesi, halkın ise denetim ve gözetim işlevini yerine getirmesi şart. Aksi halde millet olarak çok üzüleceğiz demektir. SAKIN OLAKİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ UNUTMAYIN, saygılar.''

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Anahtar Kelimeler:
deprem naci görür
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