Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi'nin Yeni Rektörü

Yedi ay süren protestolar sonrası görevden alınan Profesör Melih Bulu’nun yerine eski rektör yardımcısı Profesör Naci İnci atandı.

Eski rektör tarafından rektör yardımcılığına atanan Profesör İnci, Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekaleten rektörlük görevini yürütüyordu.

Boğaziçili akademisyenlerin yüzde 95’i Profesör İnci’nin rektörlüğüne itiraz etmişti

Ancak bu görevlendirmenin ardından, aylardır Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden gösteriler sona erecek mi?

31 Temmuz’da yapılan “Oylama Koordinasyon Komisyonu” aracılığıyla çevrimiçi sistemle 17 rektör adayını oylayan akademisyenlerin yüzde 95’i Profesör İnci’nin rektörlüğüne karşı çıkmıştı.

746 akademisyenin yüzde 82’sinin katıldığı oylama sonrası yapılan açıklamada “Adaylıklarını Boğaziçi Üniversitesi kamusu ile paylaşmamış ve oylamamıza dahil edilmemiş hiçbir aday Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından desteklenmemektedir. Bilimsel olarak özgür ve kurumsal olarak özerk, şeffaf, demokratik, hesap verebilir kamu üniversitesi tüm toplumun müşterek değeridir. Gerçekleştirdiğimiz oylamanın bu müşterek değeri savunmaya odaklı bir çözüm olmasını umuyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Öğrencilerin de büyük çoğunluğu İnci’ye karşı

Öğrenci, çalışan ve mezunların yaptığı seçimlerde de Profesör Mehmet Naci İnci adaylardan diğer rektör yardımcısı Gürkan Kamburoğlu ile birlikte en az oy alan aday olmuştu.

Çalışanların yüzde 67’si, mezunların yüzde 89’ü ve öğrencilerin yüzde 92,5’i bugün resmen Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörlüğüne getirilen Profesör İnci’nin atamasına karşı çıkmıştı.

Doçent Erensü: “Bu kararın özerklik, kamu yararı, kurumsal uyum ve demokrasiyle açıklanır bir yanı olabilir mi?”

Birçok Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör İnci’nin atanmasına sosyal medya hesaplarından itiraz etti.

Onlardan biri olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Sinan Erensü, oylamada en çok karşı çıkılan ismin atanırken diğer adayların Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) görüşme için bile çağrılmadığının açıklanmasını istedi.

Doçent Erensü, “Farklı disiplin ve dünya görüşünden tam 17 Boğaziçili profesör, hocaların desteğini alarak YÖK'e rektörlük başvurusu yaptı. Ankara ise yüzde 95 güvensizlik oyu alan Prof. Bulu'nun yardımcısını atadı. Bu kararın özerklik, kamu yararı, kurumsal uyum ve demokrasiyle açıklanır bir yanı olabilir mi? Ankara'nın 17 liyakatli adaydan birini dahi neden rektörlük için uygun görmediğini, mülakata dahi çağırmaya gerek duymadığını, açıklaması lazım gelir” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Dayanışması’ndan “Direnişe Devam” Kararı

Boğaziçi Dayanışması da Profesör Bulu’nun rektörlüğünün son bulması ve demokratik bir seçim yapılması için süren eylemliliğin Profesör İnci’nin rektörlüğüne karşı da devam edeceğini duyurdu.

Yeni rektör Profesör İnci kimdir?

Adaylığını açıkladığı metinde akademik ve idari personelinin kullanımına sunulan lojman sayısının yüzde 100 artırılması, hukuk ve iletişim fakültelerinin bu alanlarda Türkiye’nin en iyi fakülteleri olarak yapılandırılması, üniversiteye yeni arazilerin tahsisinin sağlanması ve üniversite sanayi işbirliğinin kurulması dahil 20 vaatte bulunan Profesör Mehmet Naci İnci, kuralları belli ve katılımcı bir yönetişim sistemiyle üniversiteyi yönetme, atamalarda ve görevlendirmelerde liyakati gözetme sözü verdi.

Ancak Profesör İnci’nin ilk icraati dersleri öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin protesto eylemlerini görüntüleyen Dr. Can Candan’ın sözleşmemesini uzatmamak oldu.

Profesör Melih Bulu’nun rektör yardımcılığını kabul ettiği gün okul bahçesinde öğrencilerin yoğun protestolarıyla karşılaşan Profesör İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu.

1993 yılında Amerika’nın önde gelen yüksek öğretim kurumlarından Stanford Üniversitesi’nde doktorasını tamamladıktan bir yıl sonra Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı.

1999 yılında geçtiği Sabancı Üniversitesi’nde altı yıl görev yaptıktan sonra yeniden Boğaziçi’ne dönen Prof. İnci, 16 yıldır tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışıyor. Profesör Bulu’nun rektörlüğünde altı ay rektör yardımcılığı yapan Profesör İnci 2005-2010 yılları arasında Fizik Bölümü başkanlığını üstlenmişti.

