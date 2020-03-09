Naci Koru kimdir, nerelidir? Naci Koru DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Ali Babacan’ın kuracağı ve adının DEVA olduğu iddia edilen partide hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. DEVA partisinin kurucu kadrosunda yer alması beklenen pek çok isimden biri de 15 Temmuz’da darbecilerce düğünü basılan Emekli Korgeneral Naci Koru. Peki Naci Koru kimdir, nerelidir? Kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur. İşte Naci Koru ile ilgili merak edilenler...

NACİ KORU KİMDİR, NERELİDİR?

İzmir İmam Hatip Lisesi ve 1980 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. Çeşitli diplomatik temsilciliklerde hizmetlerde bulunan Koru, 2002-2007 arasında Chicago Başkonsolosluğu ve 2007-2009 yıllarında Riyad Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı idari işler müsteşar yardımcılığı görevine getirilmiş ve Mart 2012 itibarıyla Dışişleri Bakan yardımcısı olmuştur. Koru, idari işler müsteşar yardımcılığı (MİDY) görevini de deruhte etmiştir. 17 Kasım 2016 - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Canan Koru ile evli ve 2 çocuk babası olan Koru, gazeteci Fehmi Koru'nun da kardeşidir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

NACİ KORU GÖREV ALDIĞI KURUMLAR: