HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Naci Koru kimdir, nerelidir? Naci Koru DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Naci Koru kimdir, nerelidir? Naci Koru DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

Ali Babacan’ın partisinin kurucu isimleri arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. DEVA Partisi kurucularından biri olduğu iddia edilen isimlerden biri de Naci Koru. Peki partide olduğu iddia edilen en dikkat çekici isimlerden olan Fehmi Koru’nun kardeşi Naci Koru kimdir, mesleği nedir, kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur?

Naci Koru kimdir, nerelidir? Naci Koru DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Ali Babacan’ın kuracağı ve adının DEVA olduğu iddia edilen partide hangi isimlerin olacağı merak ediliyor. DEVA partisinin kurucu kadrosunda yer alması beklenen pek çok isimden biri de 15 Temmuz’da darbecilerce düğünü basılan Emekli Korgeneral Naci Koru. Peki Naci Koru kimdir, nerelidir? Kariyerinde hangi görevlerde bulunmuştur. İşte Naci Koru ile ilgili merak edilenler...

NACİ KORU KİMDİR, NERELİDİR?

İzmir İmam Hatip Lisesi ve 1980 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1981 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. Çeşitli diplomatik temsilciliklerde hizmetlerde bulunan Koru, 2002-2007 arasında Chicago Başkonsolosluğu ve 2007-2009 yıllarında Riyad Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı idari işler müsteşar yardımcılığı görevine getirilmiş ve Mart 2012 itibarıyla Dışişleri Bakan yardımcısı olmuştur. Koru, idari işler müsteşar yardımcılığı (MİDY) görevini de deruhte etmiştir. 17 Kasım 2016 - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Canan Koru ile evli ve 2 çocuk babası olan Koru, gazeteci Fehmi Koru'nun da kardeşidir. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

NACİ KORU GÖREV ALDIĞI KURUMLAR:

  • Dışişleri Bakanlığı
  • Chicago Başkonsolosluğu
  • Riyad Büyükelçiliği
  • Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Dolmabahçe'de koronavirüs önlemiDolmabahçe'de koronavirüs önlemi
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
Anahtar Kelimeler:
Naci Koru deva partisi

En Çok Okunan Haberler

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Petrolde tarihi düşüş

Petrolde tarihi düşüş

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
Dolmabahçe'de koronavirüs önlemi

Dolmabahçe'de koronavirüs önlemi

İstanbul'da kaza sonrası 'yarış' isyanı: Her gün sosyal medyada...

Kaza sonrası 'yarış' isyanı: Her gün sosyal medyada...

Kadir Şeker üniversite sınavı için başvuru yaptı

Kadir Şeker'le ilgili yeni gelişme! Başvuru yaptı

Mehmet Şanver kimdir, nerelidir? Mehmet Şanver DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Mehmet Şanver kimdir, nerelidir? Mehmet Şanver DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Yunanistan sınırında göçmenler nehirde yıkandı

Çarpıcı fotoğraflar! Böyle görüntülendiler

Candan Karlıtekin kimdir, nerelidir? Candan Karlıtekin DEVA Partisi kurucuları arasında mı?

Candan Karlıtekin kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.