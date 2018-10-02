"Naciye ana"nın acı hatıraları 13 ödül kazandırdı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını aktardığı, başrolünü de kendisinin oynadığı iki film ile 13 ödül kazanan 50 yaşındaki Naciye Çokbilir, yönetmen koltuğuna oturan oğlu Cevahir Çokbilir ile Hollywood'a gitmeye hazırlanıyor. Ailesiyle 1980 darbesinde Gaziantep'te yaşayan Naciye Çokbilir, askeri müdahalenin korkunç yüzünü gençlere aktarmak ve ailesiyle yaşadıklarının unutulmaması sağlamak için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümünü kazanan oğlu Cevahir Çokbilir'den film yapmasını istedi. Çokbilir, oğlunun bu fikre sıcak bakması üzerine darbe döneminde yaşadıklarını aklına geldikçe not aldı. Yaklaşık iki yıl süren senaryo oluşturma sürecinin ardından Çokbilir, başrolde de kendisi oynamak istedi. Cevahir Çokbilir'in yönetmenliğinde, önce cezaevindeki oğluna nar saklayan annenin hikayesinin anlatıldığı "Nar Zamanı", ardından köyde hasta kızı ile zor bir süreçten geçen kadının öyküsünün anlatıldığı "Kar Zamanı" adlı iki kısa metrajlı film çekildi. İki filmde de başroldeki "Hatice" karakterini Naciye Çokbilir canlandırdı.

"Nar Zamanı" filmi, Hindistan Chennai Uluslararası, İnönü Üniversitesi Uluslararası, Uluslararası Ankara, Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri, Çukurova Üniversitesi, Altın Baklava ve BAYGEM kısa film festivallerinde ödüle layık görüldü. "Kar Zamanı" filmi ise Los Angeles'te bu yıl düzenlenen Independent Short Awards'ta başta "En İyi Orijinal Hikaye" olmak üzere "En İyi Kısa Film", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu", "En İyi Erkek Yönetmen" ödüllerinin sahibi oldu. Filme Polonya'dan da European Cinematography Awards'tan "En İyi Avrupa Filmi" ödülü geldi. - "En İyi Orijinal Hikaye" ödülü Naciye Çokbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980'de yaşanan darbenin ailesinde derin izler bıraktığını belirterek darbe anılarından oluşan filmlerinin uluslararası alanda başarılı olmasından dolayı memnun olduğu söyledi. Kendisinin filmde anneyi canlandırdığını dile getiren Çokbilir, "Darbeler hem ülke açısından hem de o ülkede yaşayan insanlar açısından çok kötü. Biz de iki filmde bu kötülükleri sahneye taşımak istedik. Gençlerimiz izlesinler, öğrensinler. Amacım, yaşadıklarımın beyaz perdeye taşınması ve unutulmamasıydı. Aldığımız ödüller de ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.