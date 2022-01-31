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Nadal’dan Tarihi Zafer

30.01.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol tenisçi Rafael Nadal Avustralya Açık turnuvasının final maçında Rus Daniil Medvedev’i yenerek 21. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti ve bir rekora imza attı

Nadal’dan Tarihi Zafer

İspanyol tenisçi Rafael Nadal Avustralya Açık turnuvasının final maçında Rus Daniil Medvedev’i yenerek 21. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti ve bir rekora imza attı.

Melbourne kentindeki final maçında izleyicilerin desteğini arkasına alan Nadal, setlerde 2-0 geriye düşmesine ragmen müsabakayı 3-2 kazandı.

Bu galbiyetle Nadal erkekler tenisinde ilk kez 21. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan isim oldu.

İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic 20’şer şampiyonlukla Nadal’ı takip ediyor.

İki isim de yayınladıkları mesajlarla Nadal’ı kutladı.

35 yaşındaki Nadal bu zaferle Avustralya Açık’ta 2009’dan sonra ikinci şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

Nadal, zaferini kariyerindeki en duygusal galibiyetlerden biri olarak niteledi.

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İspanya
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