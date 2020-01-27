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Nadeea Volianova'nın Grammy öncesi pozları olay oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Müzik dünyasının en prestijli ödülü Grammy, Los Angeles'taki Staples Center'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu bu yıl ikinci kez ABD'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında dün helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant da anıldı.

Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende, 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül alarak geceye damga vurdu.

Nadeea Volianova

Ödül törenine katılanlar arasında yer alan Rus Pop Yıldızı Nadeea Volianova, Grammy Ödülleri'ne gitmeye hazırlanırken objektiflere birbirinden seksi pozlar verdi.
Vücut hatlarını açıkta bırakan beyaz transparan elbise tercih eden Volianova, Grammy'ye katılmasından ziyade verdiği pozlarla gündeme geldi.

Nadeea Volianova kimdir?

Nadeea Volianova kimdir?
Ünlü fenomen ve şarkıcı Nadeea, 2 Eylül 1986 tarihinde Fransa, Paris şehrinde doğmuştur.
33 yaşında olan Nadeea Başak burcudur. Nadeea fenomen, oyuncu ve şarkıcı olarak tanınmaktadır.
Bilinen bir ilişkisi yoktur ve bekardır. Nadeea 1.57 cm boyundadır.
Nadeea, magazin basınında sık sık giydiği dekolte elbiselerle yer almaktadır.
Aynı zamanda sağlıklı yaşamaya çok dikkat eden Fransız asıllı Rus şarkıcı, kendinden 'vegan sağlık gurusu' olarak bahsediyor.
Sıkı bir hayvan hakları savunucusu olan 33 yaşındaki Nadeea Volianova, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor.
Instagram'da 341 bin takipçisi olan Nadeea, hesabında hem sağlıklı yaşama dair paylaşımlar yapıyor hem de cesur pozlar veriyor.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence harika pozlar vermiş gramiye yakışır
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