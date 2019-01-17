Dernek yönetimi, evden dışarı çıkamadığı için birçok hayalini gerçekleştiremeyen Nadia'ya akülü tekerlekli sandalye gönderme kararı aldı. Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt ve beraberindekiler, Nadia'yı evinde ziyaret ederek, montajı yapılan akülü aracı teslim etti.

Küçük yaşlarda birkaç kez anne ve babasının kucağında evin bahçesine çıkan Nadia, yaşının ilerlemesi ve bedeninin ağırlaşmasıyla adeta odasına hapsoldu.

Cox's Bazar'da 4 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan doğuştan ortopedik engelli 15 yaşındaki Humaira Jannat Nadia, doğduğu günden bu güne ömrünün büyük bir bölümünü odasında geçirdi.

Akülü aracını ilk defa evinin bahçesinde kullanan Nadia'ya, Hamit Kunt yardımcı oldu. Araç düzeneği ve çalışma sistemleri hakkında Nadia'ya ve ailesine bilgi veren Kunt, ilk kez tekerlekli sandalyeye binen Nadia'nın heyecan ve mutluluğunu paylaştı.

- "Bu zamana kadar yatağında televizyon izlemiş"

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nadia'nın ağabeyi Şamim Haydar'ın Türkiye'de eğitim gördüğünü belirterek, Bangladeş'e yardım faaliyetleri için geldiklerinde evlerine misafir olduklarını, durumdan da bu vesileyle haberdar olduklarını anlattı.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplardaki yardım çalışmalarında ailenin desteğini gördüklerini vurgulayan Kunt, şöyle konuştu:

"Arakanlılara yaptığımız yardım süreçlerinde bize çok destek veren bir aile. Geldik, evlerinde kaldık, yemeklerini yedik, kamplara birlikte gittik. Çok desteklerini gördük. Bu süreç içerisinde Nadia ile tanıştık. Nadia 15 yaşında ve 15 yıldır hiç bu odadan çıkmamış. Bu zamana kadar yatağında televizyon izlemiş. Biz bunu öğrenince gerçekten çok üzüldük. O an kardeşimize, Türkiye'den bir akülü araba getirmeye karar verdik. Bu gelişimizde de kendi kargolarımızın içerisinde Nadia'ya bir araba getirdik. Sanıyorum kendisi de çok mutlu. Bugün arabasıyla dışarıda gezdik. Ve inanıyorum ki bugüne kadar dışarı çıkmamış Nadia, bundan sonra odaya girmeyecek, tamamen dışarıda olacak."