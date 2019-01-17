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Nadia'nın 15 yıllık "gün yüzü" hasreti son buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde, gün yüzüne hasret yaşayan doğuştan ortopedik engelli 15 yaşındaki Humaira Jannat Nadia, Türkiye'den getirilen akülü tekerlekli sandalye ile hayata ilk adımını attı - Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt: - "Nadia 15 yaşında ve 15 yıldır hiç bu odadan çıkmamış. Bu zamana kadar yatağında televizyon izlemiş. Biz bunu öğrenince gerçekten çok üzüldük. O an kardeşimize, Türkiye'den bir akülü araba getirmeye karar verdik" - "Bugüne kadar dışarı çıkmamış Nadia, bundan sonra odaya girmeyecek, tamamen dışarıda olacak"

COX'S BAZAR (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde yaşayan doğuştan ortopedik engelli 15 yaşındaki Humaira Jannat Nadia, Türkiye'den getirilen akülü tekerlekli sandalye ile yıllardır yaşadığı odasından çıkarak hayata adım attı.

Cox's Bazar'da 4 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan doğuştan ortopedik engelli 15 yaşındaki Humaira Jannat Nadia, doğduğu günden bu güne ömrünün büyük bir bölümünü odasında geçirdi.

Küçük yaşlarda birkaç kez anne ve babasının kucağında evin bahçesine çıkan Nadia, yaşının ilerlemesi ve bedeninin ağırlaşmasıyla adeta odasına hapsoldu.

Günlerini odasında televizyon izleyerek geçiren Nadia'nın sessiz yardım çığlığına, Arakanlı Müslüman mültecilere yardım faaliyetleri kapsamında Türkiye'den bölgeye giden Deniz Feneri Derneği kulak verdi.

Dernek yönetimi, evden dışarı çıkamadığı için birçok hayalini gerçekleştiremeyen Nadia'ya akülü tekerlekli sandalye gönderme kararı aldı. Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt ve beraberindekiler, Nadia'yı evinde ziyaret ederek, montajı yapılan akülü aracı teslim etti.

Akülü aracını ilk defa evinin bahçesinde kullanan Nadia'ya, Hamit Kunt yardımcı oldu. Araç düzeneği ve çalışma sistemleri hakkında Nadia'ya ve ailesine bilgi veren Kunt, ilk kez tekerlekli sandalyeye binen Nadia'nın heyecan ve mutluluğunu paylaştı.

- "Bu zamana kadar yatağında televizyon izlemiş"

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nadia'nın ağabeyi Şamim Haydar'ın Türkiye'de eğitim gördüğünü belirterek, Bangladeş'e yardım faaliyetleri için geldiklerinde evlerine misafir olduklarını, durumdan da bu vesileyle haberdar olduklarını anlattı.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplardaki yardım çalışmalarında ailenin desteğini gördüklerini vurgulayan Kunt, şöyle konuştu:

"Arakanlılara yaptığımız yardım süreçlerinde bize çok destek veren bir aile. Geldik, evlerinde kaldık, yemeklerini yedik, kamplara birlikte gittik. Çok desteklerini gördük. Bu süreç içerisinde Nadia ile tanıştık. Nadia 15 yaşında ve 15 yıldır hiç bu odadan çıkmamış. Bu zamana kadar yatağında televizyon izlemiş. Biz bunu öğrenince gerçekten çok üzüldük. O an kardeşimize, Türkiye'den bir akülü araba getirmeye karar verdik. Bu gelişimizde de kendi kargolarımızın içerisinde Nadia'ya bir araba getirdik. Sanıyorum kendisi de çok mutlu. Bugün arabasıyla dışarıda gezdik. Ve inanıyorum ki bugüne kadar dışarı çıkmamış Nadia, bundan sonra odaya girmeyecek, tamamen dışarıda olacak."

- "Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Akülü aracı getirmeden önce aileden evlerinin bahçesine beton dökerek düzleştirmelerini istediklerini belirten Kunt, "Nadia ile önce beraber gezdik ve bundan sonra Nadia da, Deniz Feneri'nin verdiği araba vesilesiyle sürekli güneşte, gün yüzünde olacak. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Ailesiyle huzurlu bir hayat yaşamasını temenni ediyorum." dedi.

Baba Abdul Hoque de Nadia'nın iyileşmesi için ülke içi ve dışında birkaç hastaneye gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek, "Sadece evde kalıyor, televizyon izliyor, bizimle sohbet ediyor, evden dışarı çıkamıyordu. Gelen arabayla birlikte inşallah kızım evden çıkıp dolaşabilecek. Bunun için Türkiye'ye ve Deniz Feneri Derneği'ne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Bangladeş Cox's Bazar Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Koordinatörü Hamit Kunt gün yüzü Nadia Ortopedik Engelli

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