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Nadide Hayat filmi nerede ve ne zaman çekildi? Nadide Hayat filminin konusu nedir? Nadide Hayat oyuncuları kimlerdir? İşte Çağan Irmak’ın Nadide Hayat filmi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 17:17 | Son Güncelleme

Türk sinema sektörünün yetenekli yönetmenleri arasında sayılan Çağan Irmak’ın filmlerinden “Nadide Hayat” televizyon izleyici ile buluşmak için akrep ve yelkovanı kovalıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan “Nadide Hayat” filmi sımsıcak hikayesi ile hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlatıyor. Başrollerini Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in paylaştığı filmde Çağan Irmak imzası gözlerden kaçmıyor.

Nadide Hayat filmi nerede ve ne zaman çekildi? Nadide Hayat filminin konusu nedir? Nadide Hayat oyuncuları kimlerdir? İşte Çağan Irmak’ın Nadide Hayat filmi!

Senaryosu ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği “Nadide Hayat” filmi vizyona girdiği 2015 tarihinde 9.335.475,34 TL hasılat elde ederek ciddi bir izlenme oranına erişti. İzlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için ATV ekranında olacak Nadide Hayat filmi oyunculuk performansları ve değişik hikayesiyle izleyicisinin gönlüne yerleşmeyi başarıyor. Filmin fragmanlarının gösterilmesinden sonra vatandaşlar “Nadide Hayat konusu ne, Nadide Hayat oyuncuları kim” sorularına cevap bulmak için aramalarını arttırdı.

Nadide Hayat Konusu

Eşini kaybeden Nadide (Demet Akbağ) çocuklarının da evlenmesinden sonra evde yalnız başına kalır. Bir süre kurslara giden ve kendine hobi edinmeye çalışan Nadide hayatını kökten değiştirecek bir karar verir. Aşık olduğu adamla evlenmek için okulu bırakan Nadide 20 yıl sonra yeniden üniversite sıralarına geri döner. İlk başlarda durumu yadırgan Nadide okul projesi için bir geziye katılır. Orada Yusuf Kaptan (Yetkin Dikinciler) ile tanışan Nadide kendini yepyeni bir hayatın ortasında bulur.

Nadide Hayat Oyuncuları

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Nadide Hayat filminin başrolünde Demet Akbağ bulunurken; oyuncu kadrosunda ise Yetkin Dikinciler, Ümit Erlim, Suzan Kardeş, Gizem Erdem, Sadi Celil Cengiz, Şevket Genç, Sevil Akı, Irmak Örnek, Efecan Şenolsun, Burak Can, Batuhan Begimgil, Çisem Çancı, Ali Karagöz ve Doruk Kayra Sevir yer alıyor.

Nadide Hayat Nerede Çekildi?

Nadide Hayat filminin çekimlerine İstanbul Üniversitesinde başlandı. Ardından ekip ve oyuncular diğer sahneleri çekmek için Muğla’nın yolunu tuttu.

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