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Nadide Sultan'dan çok konuşulacak Alişan itirafı!

13.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki günlerde katıldığı Biz Bize programında çarpıcı açıklamalara imza atan ünlü şarkıcı Nadide Sultan'ın Alişan itirafı sosyal medyada gündem oldu.

Nadide Sultan'dan çok konuşulacak Alişan itirafı!

"Konyalım", "Dene Bakalım" ve "Beyaz Atlım" gibi parçalarla bir döneme damga vuran şarkıcı Nadide Sultan, geçtiğimiz günlerde Sonat Bahar ve Sinan Özendincik'in sunumunu üstlendiği Biz Bize programına konuk oldu. Hem meslek hayatı hem de özel yaşantına dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcının Alişan itirafı herkesi şaşırttı.

"ALİŞAN'LA BERABER OKULDAN ATILDIK"

"Okuldayken sahneye çıkmak yasaktı. Ben gizli çalışırdım" şeklinde sözlerine başlayan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı "Derslerde uyuyordum, üstümü örterlerdi. 'Vuslata Beş Kala' çıktı, öğretmenlerin azarlamasından korktum, gitmedim okula. İki kez dondurdum kaydımı, sonra atıldım. Hatta Alişan'la beraber okuldan atıldık. Yıllar sonra baktım Onur Şan dönüyor, ben de dönmeye karar verdim. Annem istemedi şarkıcı olmamı. Üniversiteyi bitirdim, doktoraya başladım. Ama evlilik ve bebekle yürütmek zor" ifadelerini kullandı.

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