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Nadide Sultan düğünde baygınlık geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

8 aylık hamile olan şarkıcı Nadide Sultan dün katıldığı Aslı Hünel'in düğününde baygınlık geçirdi

Nadide Sultan düğünde baygınlık geçirdi

Seslendirdiği Türk Sanat Müziği şarkıları ile ünlenen Aslı Hünel, özel bir firmada Otomobil Satış Müdürü olan Savaş Yurtsever ile dün nikah masasına oturdu.

Çiftin Portaxe'de gerçekleşen düğün törenine ünlüler akın etti.

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Seda Sayan, Alişan ve Nadide Sultan'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler gecede Aslıhan Hünel'i yalnız bırakmadı.

Düğün başlamadan önce 8 aylık hamile olan Nadide Sultan'ın kan şekeri düştü ve baygınlık geçirdi. Nadide Sultan daha sonra kendini toparladı ve sahneye çıktı.

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