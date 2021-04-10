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Nadide Sultan'ın sağlık durumu nasıl? Nadide Sultan kimdir? Koronavirüse yakalandı

10.04.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan koronavirüse yakalandı. PCR testi pozitif çıkan Nadide Sultan sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Nadide Sultan'ın sağlık durumu nasıl? İşte, ünlü şarkıcıdan açıklama...

Nadide Sultan'ın sağlık durumu nasıl? Nadide Sultan kimdir? Koronavirüse yakalandı

Nadide Sultan sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kendini halsiz hissettiğini ifade eden ünlü şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Covid-19 teşhisi konulan Nadide Sultan'ın sağlığı nasıl? İşte, Nadide Sultan'ın açıklaması...

NADİDE SULTAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nadide Sultan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

“Sevgili arkadaşlarım hepinizin geçmiş olsun dileklerine teker teker dönemiyorum. Malum biraz halsiz hissediyorum. Ailece atlattık sayılır. İlginize alakanıza çok teşekkürler. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

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NADİDE SULTAN KİMDİR?

Nadide Sultan, 15 Kasım 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Aslen Konyalı olan Nadide Sultan ilk öğrenimini İdealtepe İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir. Nadide Sultan liseden sonra müzik grubu ile, çeşitli mekanlarda vokal ve solistlik yaptı. Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'e de vokallik yapan Sultan'ın yedi albümü bulunmaktadır.

Oyunculuk deneyimi de olan Nadide Sultan Çifte Bela dizisinde oynadı. Daha sonra, TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2009 yılından itibaren, yarım bırakmış olduğu üniversite eğitimine geri dönen Sultan, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu.

Nadide Sultan, reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014 tarihinde hayatını birleştirdi.Çiftin bu evlilikten Kaan adında bir de oğlu vardır.


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