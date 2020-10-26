Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan nereli ve kaç yaşında? Nadide Sultan’ın eşi kim? İşte Nadide Sultan’ın biyografisi...

Sabahların en sevilen programlarından biri olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah ünlü isimleri televizyon seyircisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Demet Akalın ve Alişan’ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programa 26 Ekim Pazartesi günü Türk pop müziğinin sevilen simalarından Nadide Sultan konuk edildi. Bir döneme Konyalım şarkısıyla damga vuran Nadide Sultan, evlendikten sonra sanat dünyasından elini eteğini çeken isimler arasında yerini aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Nadide Sultan sevenlerini büyülemeyi başardı. Uzun yıllar sonra Nadide Sultan sevenleriyle hasret giderdi.

NADİDE SULTAN KİMDİR?

Gerçek adı Nadide Sultan Türkoğlu olan ünlü sanatçı 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. Nadide Sultan aslen Konyalı’dır. Nadide Sultan yaş olarak 43 yaşındadır. Nadide Sultan’ın burcu ise Akrep’tir. Nadide Sultan boy-kilo olarak ise 1.65 metre ve 60 kilodur.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamladı. Okul yıllarında müzikle iç içe geçen Nadide Sultan, Üsküdar Muski Cemiyetine dahil oldu. Liseden sonra müzik grubuna dahil olan Nadide Sultan barlarda şarkı söylemeye başladı. Ardından Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek’ vokal yapmaya başladı. Bir yandan da eğitim almak isteyen Nadide Sultan, 2011 lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Ardından 2014 yılında yüksek lisan eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi üzerine yaptı. Aynı üniversitede Türk müziği üzerine doktora çalışmasına başladı.