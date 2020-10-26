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Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan nereli ve kaç yaşında? Nadide Sultan’ın eşi kim? İşte Nadide Sultan’ın biyografisi...

26.10.2020 11:10 | Son Güncelleme:
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Nadide Sultan kimdir? Nadide Sultan nereli ve kaç yaşında? Nadide Sultan’ın eşi kim? İşte Nadide Sultan’ın biyografisi...

Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla ekranlara gelen “Demet ve Alişan İle Sabah Sabah” programının 26 Ekim Pazartesi günkü konuğu uzun zamandır sevenlerinden uzak kalan Nadide Sultan oldu. Sevenleriyle hasret gideren ünlü sanatçı hakkında izleyicilerin soruları arttı. Peki Nadide Sultan’ın gerçek adı nedir? Nadide Sultan’ın kaç çocuğu vardır? Nadide Sultan kiminle evli?

Sabahların en sevilen programlarından biri olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah ünlü isimleri televizyon seyircisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Demet Akalın ve Alişan’ın eğlenceli sunumuyla ekranlara gelen programa 26 Ekim Pazartesi günü Türk pop müziğinin sevilen simalarından Nadide Sultan konuk edildi. Bir döneme Konyalım şarkısıyla damga vuran Nadide Sultan, evlendikten sonra sanat dünyasından elini eteğini çeken isimler arasında yerini aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Nadide Sultan sevenlerini büyülemeyi başardı. Uzun yıllar sonra Nadide Sultan sevenleriyle hasret giderdi.

NADİDE SULTAN KİMDİR?

Gerçek adı Nadide Sultan Türkoğlu olan ünlü sanatçı 15 Kasım 1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. Nadide Sultan aslen Konyalı’dır. Nadide Sultan yaş olarak 43 yaşındadır. Nadide Sultan’ın burcu ise Akrep’tir. Nadide Sultan boy-kilo olarak ise 1.65 metre ve 60 kilodur.

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İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamladı. Okul yıllarında müzikle iç içe geçen Nadide Sultan, Üsküdar Muski Cemiyetine dahil oldu. Liseden sonra müzik grubuna dahil olan Nadide Sultan barlarda şarkı söylemeye başladı. Ardından Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek’ vokal yapmaya başladı. Bir yandan da eğitim almak isteyen Nadide Sultan, 2011 lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Ardından 2014 yılında yüksek lisan eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi üzerine yaptı. Aynı üniversitede Türk müziği üzerine doktora çalışmasına başladı.

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Kariyerinde müzik yolunda hızlı adımlar aratan Nadide Sultan bir yandan da oyunculuk ve sunuculuğa göz kırptı. Çifte Bela ve Yapma Diyorum televizyon dizilerinde, Ispanaktan Nağmeler ve Bodrum Hakimi sinema filminde rol aldı. TGRT’de yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1’de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarında sunuculuk yaptı. Ayrıca Radyo Mega’da Nadidece adlı programı yaptı.

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Nadide Sultan albümleri arasında Vuslat’a Beş Kala, Tutuldum, Aşktan Ölsem, Dene Bakalım, Tek Kişilik, Nadide’s ve Hayat Aşktan Yana yer alır. Nadide Sultan’ın single çalışmaları içerisinde Anlayan Anlar, Vazgeçtim Kalbim, Kalbimin Sahibi 2016 ve Uçmalıyım sayılır.

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Nadide Sultan, üç yıldır birlikte olduğu ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014 tarihinde nikah masasına oturdu. Hakan Yonat ile Nadide Sultan’ın bu evlilikten Kaan isimli bir oğulları doğdu.

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