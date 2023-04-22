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Nadir bulunan klasik aracı ilgi odağı oldu! 2 bin kilometre yol katederek Türkiye'ye getirdi, 300 bin TL harcadı

22.04.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç'te yaşayan Coşkun Biçer, 2 bin kilometre yol katederek Türkiye'ye getirdiği klasik aracına 1,5 yıl sonra kavuştu. 300 bin liralık masraf yaptığı 1973 model aracıyla Norveç'e geri dönme hazırlığı yapan Biçer, "Aracıma yeniden kavuşuyorum. Önce aracıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir de Norveç'e kadar herhangi bir sıkıntı olmadan gidersem daha mutlu olacağım" dedi.

Türkiye'den 24 yıl önce Norveç'e taşınan gurbetçi Coşkun Biçer, Norveç'ten 2 bin kilometre yol katederek getirdiği aracına kavuştu. 300 bin liralık masraf yaptığı 1973 model aracına 1,5 yıl sonra kavuşan Biçer, şimdi aracıyla Norveç'e dönme hazırlığı içinde.

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8 FARKLI MODEL ARAÇ SATIN ALDI

Zonguldak'tan 24 yıl önce Norveç'e taşınan 50 yaşındaki Coşkun Biçer, burada evlendi. Üç çocuk sahibi olan Biçer, kamyon tamir servisinde usta olarak çalışmaya başladı. Klasik otomobillere olan merakı sebebiyle farklı marka modelde 8 aracı satın alan Biçer, araçlarını yeniden dizayn ettirerek hobisini sürdürüyor.

1973 model Karmann Ghia model aracıyla yanına arkadaşını da alarak 1,5 yıl önce Norveç'ten yola çıkan Biçer, Zonguldak'a geldi. Aracı hiç durdurmadan yoluna devam eden Biçer, yolda da diğer sürücülerin adeta ilgi odağı oldu.

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NORVEÇ'E GERİ DÖNECEK

Zonguldak'taki ustalara teslim ettiği aracına 1,5 yıl sonra kavuşan Coşkun Biçer, yenilenen aracını teslim alarak Norveç'e yola çıkacak.

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"BİTTİ, GERİYE DÖNECEĞİZ"

Klasik araçlara olan ilgisi nedeniyle garajında birden fazla araç bulunduğunu anlatan Biçer, "Eski bir arabam vardı klasik. Bende klasik arabalar var. Norveç'ten buraya eski bir arabayla geldim tamir için. Para memlekette kalsın istedim. Hem de tanıdıklar aracılığıyla yaptırayım dedim. Bu arabayla 2 bin kilometre yol geldik. Giderken yaklaşık 3 bin 3 bin 500 kilometre yol yapacağım. Araba 1973 model Karmann Ghia model araç. Aracın herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece kaporta boya yapılacaktı. O amaçla Türkiye'ye geldim. Bitti geriye döneceğiz. 1,5 yılı geçti Türkiye'ye getirmiştim. Aracıma yeniden kavuşuyorum. Önce aracıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir de Norveç'e kadar herhangi bir sıkıntı olmadan gidersem daha mutlu olacağım" dedi.

"300 BİN TL'YE YAKIN HARCAMA YAPTIM"

Biçer, 100 bin liranın üzerinde araca masraf yaptığını dolaylı olarak da 300 bin TL'ye yakın harcama yaptığını ifade etti.
Aracı satın aldığında motoru olmadığını kendisinin motor takarak Türkiye'ye getirdiğini söyleyen Biçer, kamyon tamircisi olduğunu ancak vakti olmadığı için Türkiye'ye getirmeyi tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Aracın tamir işlemlerinin ardından boya yapılması amacıyla kendilerine getirildiğini anlatan Ahmet Tezer isimli usta ise "Araç bize sıfır geldi. Tamir işlemlerinin ardından orjinalliği bozulmadan yeniden boyadık. Şimdi Norveç'e gidecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak klasik otomobil

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