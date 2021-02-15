Nadir görülen beyaz kaplan yavruları Covid-19 nedeniyle öldü

Yetkililer söz konusu iki kaplan yavrusunun kedigillerde sıkça rastlanan panleukopenia virüsüne yakalandığını düşünmüş, tedaviye başlandıktan 4 gün sonra hayvanlar ölmüştü.

Lahore Hayvanat Bahçesi'nde yapılan otopside yavruların akciğerlerinin ciddi şekilde zarar gördüğü ve enfeksiyon kaptığı belirtildi. Patologlar, kaplanlara PRC testi yapılmamasına rağmen Covid-19'dan öldüklerine inandıklarını söyledi.

Hayvanat bahçesinin müdür yardımcısı Kiran Saleem, kaplanların ölümü sonrası yapılan testlerde 6 görevlinin Covid-19'a yakalandığını tespit ettiklerini bunlardan birinin de hayvanların bakıcılarından olduğunu söyledi.

Ancak bazı aktivistler 30 Ocak'ta ölen kaplan yavrularının sonunun, hayvanat bahçesindeki kötü şartlar yüzünden bu noktaya geldiğini öne sürüyor.

Kiki'ye Adalet (JFK-Justice for Kiki) adlı hayvan hakları sivil toplum örgütü üyesi Zufishan Anushay, "Beyaz kaplanlar çok nadir görülen bir cins ve bu iki yavru, Lahore'deki hayvanat bahçesinde gerekli bakımı göremediklerini için öldü. Yönetim çok kötü, Kafeslerinde hijyenik bir ortam yok ve yeterli tedavi koşulları da sağlanmıyor. Bu olayların takipçisi olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.