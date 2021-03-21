Nadir görülen hastalığa yol açıyorlar! Avustralya’yı milyonlarca fare istila etti

New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda etkili olan fare istilasının yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklandığı belirtildi. Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.

NADİR GÖRÜLEN HASTALIĞA YOL AÇIYORLAR

NSW Batı Bölgesi Sağlık Servisi, evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdiğini açıkladı. Bölgede üretim yapan çiftçiler ise farelerin mahsulleri yok ettiğini ve hükümetten acil eylem planı istediklerini açıkladı.

Kaynak: DHA





