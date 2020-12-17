Nadir görülen hastalığı 9 yaşındaki kızı taşa çeviriyor

Hindistan’da yaşayan Rajeshwari, oldukça nadir görülen, vücudunun her tarafının kabarcıklarla kaplanmasına neden olan ihtiyoz adlı bir deri hastalığı ile dünyaya geldi.

Kabarcıklar, Rajeshwari’nin yüzü hariç tüm bedenini kapladı.

Dokuz yaşındaki küçük kız sürekli acı çekiyor ve günlük yaşamını sürdüremiyor.

Bacakları, elleri ve ayakları dahil olmak üzere tüm vücudunu kaplayan kabarcıklar küçük kıza o kadar acı veriyor ki, yürürken ve hatta otururken dahi zorlanıyor. Rajeshwari banyo yapmak gibi günlük işleri dahi yapamıyor.

İhtiyozis adlı bu hastalık, ciltte kızarıklık, pullanma, su toplamalasına neden olan ve tedavisi olmayan bir hastalık. Rajeshwari’nin yaşadığı bölgedeki insanlar, küçük kızın hastalığı yüzünden ona yaklaşmıyor.

Truly adlı YouTube kanalının Born Different serisi, Rajeshwari’nin durumunu hafifletme umuduyla bir uzmanı ziyaret eden ailenin hikayesine yer verdi. Amcası Kala Ram videoda “Aileler çocuklarının Rajeshwari’nin evine gitmesine izin vermiyor, çünkü çocukları da hasta olur diye korkuyorlar. İnsanların ona diğer çocuklar gibi davranmasını ve hastalığından korkmamasını istiyoruz” dedi. Aile, küçük kızın hastalığını ilk kez fark ettiğinide Rajeshwari dört yaşındaydı.