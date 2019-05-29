"Nadir görülen hastalıklar"la ilgili araştırma komisyonu toplandı

ALS, SMA benzeri nadir hastalıkları araştırma komisyonu başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, "SMA hastalarının ilaçlarını ödeme konusunda Türkiye öncü durumda. İlaca erişimde bilimsellik esastır, hastanın tedavisi, hastanın yararı esastır." dedi.

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri, Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ile Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan başkanlığında toplandı.

Demircan, komisyonun Türkiye'nin nadir hastalıklara ilişkin fotoğrafının çekilmesini, sosyal boyutun incelenmesini, ailelere destek olunmasını ve alınabilecek tedbirleri belirlemeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye'nin hastalara hangi ilaç, tedavi yararlı olacaksa bunu uygulama noktasında hareket ettiğini aktaran Demircan, "SMA hastalarının ilaçlarını ödeme konusunda Türkiye öncü durumda. Bilimsellik, hastanın tedavisi, hastanın yararı esastır. Şu algı olmasın, 'Türkiye bu ilaç pahalı için almıyor, uygulamıyor' diye bir şey yok. Böyle bir anlayış doğru değil, haksızlık olur." diye konuştu.