Nadir görülen hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu toplandı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, "Nadir hastalıkların yüzde 80'i genetik, yüzde 20'sinin nedeni çevresel ya da bilinmeyen birtakım nedenlerdir. Küresel olarak hastalık çeşidi bile net değildir. 6 bin ile 8 bin arası olduğu ifade ediliyor ve her yıl 3 ya da 4 nadir hastalık bu listeye ekleniyor." dedi.

ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan başkanlığında toplandı.

Komisyona sunum yapan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, Türkiye Genom Projesi'nin 2015 yılında başlatıldığını anımsatarak Türkiye Genom Projesi'ni dört ulusal projeyle entegre hale getirdiklerini, bunların Türkiye Transkriptom Projesi, Türkiye Proteom Projesi, Türkiye Metabolom Projesi ve Türkiye Metagenom Projesi olduğunu kaydetti. Türkez, bunun dev entegre bir proje olup dünyada ilk kez TÜSEB tarafından başlatıldığını ve dünyadaki örneklerinin bu kadar kapsamlı olmadığını söyledi.