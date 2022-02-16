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  4. Nadir görülüyor! Koyun, 5 ayaklı kuzu doğurdu

Nadir görülüyor! Koyun, 5 ayaklı kuzu doğurdu

16.02.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de ilginç bir olay yaşandı. Besicilik yapan Mehmet Bülbül’e ait koyunlardan biri 5 ayaklı kuzu doğurdu. Bülbül'ün şaşkınlık ve korku içerisinde hayvan hastanesine götürdüğü kuzunun sağlıklı olduğu, 5 ayaklı doğmasının nadir görülen bir anomali olduğu belirtildi.

Nadir görülüyor! Koyun, 5 ayaklı kuzu doğurdu

Denizli Pamukkale'de nadir görülen bir olay yaşandı. İlçede besicilik yapan Mehmet Bülbül'e ait koyunlardan biri 5 ayaklı kuzu doğurdu. Bülbül 5 ayaklı kuzuyu görünce şaşkına dönerken kuzunun 5 ayaklı doğmasının nadir görülen bir anomali olduğu belirtildi.

KOYUN 5 AYAKLI KUZU DOĞURDU, ŞAŞKINLIK YAŞADI

Olay, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan Mehmet Bülbül, hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti. Koyunlarından birinin dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde 5 ayaklı olduğunu fark etti. Şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesine götürdü. Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kuzunun sağlıklı olduğu belirlendi. Kontrollerin ardından besicilik yapan Bülbül’e açıklama yapan veteriner hekim, 5 ayaklı kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti. Veteriner hekim, anomali durumunun anne karnında fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle kuzunun doğumdan önce yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar oluşturabileceğini anlattı.

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Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını öğrenen Mehmet Bülbül, rahat bir nefes aldı. Kuzusunu alarak evinin yolunu tutan Bülbül, sevimli kuzuyu annesinin yanına bıraktı.

Kaynak: İHA

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Denizli
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