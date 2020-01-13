Nadir hastalığı nedeniyle her güldüğünde bayılıyor!

İngiltere'de yaşayan Billie Hodgson yıllardır katapleksi denilen nadir bir hastalıktan müzdarip.

Genç kızın her duyguları yoğunlaştığında özellikle güldüğünde hastalığı bayılmasına neden oluyor.

Öğrencilik hayatı devam eden genç kız etrafındaki tüm komik arkadaşlarını mecburen uzaklaştırmış.

Normalde kendini neşeli bir insan olarak tanımlayan Hodgson 'komik bir şey duyduğumda kendimi tutmak zorundayım, kendim gibi olamamak çok zor" diyor.

"Arkadaşlarım beni güldürecek komik bir şey söylediklerinde özür dilemek zorunda kalıyorlar. Ben de özellikle tanımadığım insanların arasındayken komik hikayeleri dinlemeye çalışıyorum, bayılıp onları korkutmamak için" diyor genç kız.

BAYILIRKEN BİLİNCİ AÇIK OLUYOR

"Bu hastalığın en kötü tarafı bayılırken bilincimin açık olması. Öyle bir şey ki, vücudumun kontrolünü tamamen kaybediyorum. Titremeye başlıyorum, her şeyi duyuyorum ama konuşamıyorum" diyen genç kız

Genç kıza teşhis ise geçtiğimiz Mart ayında konuldu. Okul hayatı boyunca her güldüğünde yere yığılan genç kızın hastalığının ne yazık ki bir tedavisi yok.