HABER

Nadir tür çubuklu balinalara ait sesler ilk kez kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Nadir tür çubuklu balinalara ait sesler ilk kez kaydedildi

ALASKA (AA) - Nadir görülen çubuklu balinalara ait bir tür olan Kuzey Pasifik çubuklu balinasına ait seslerin ilk kez kaydedildiği açıklandı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinden (NOAA) uzmanların tespit ettiği seslerin çubuklu balinalara ait bir türe ilişkin ilk kayıtlar olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, bulguların türe ait olduğundan emin olmak için sekiz yıl sürdürülen çalışma boyunca deniz yüzeyine demirlenen akustik kayıt cihazlarıyla seslerin izini sürdü.

Sekiz yılın sonunda araştırmacılar çığlık, şakıma ve inleme benzeri sesler çıkaran çubuklu balinaların seslerini kayıt altına almayı başardı.

Çubuklu balinalara ait buna benzer bir sesin daha önce kaydedilmediğini belirten NOAA'dan deniz biyoloğu Jessica Crance, balinalara ait seslerin Alaska'nın güneydoğu kıyılarındaki beş farklı yerde kaydedildiğini söyledi.

Seslerin defalarca kendini tekrar eden, belirli bir ritm içinde olduğunu ifade eden Crance, yaptıkları keşfin cevaplanması gereken yeni soruları ortaya çıkardığını kaydetti.

Yeryüzünde yalnızca 30 civarında Kuzey Pasifik çubuklu balinası kaldığı düşünülüyor.

PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
Kızılay bağış zarfından çıkan mektup duygulu anlar yaşattıKızılay bağış zarfından çıkan mektup duygulu anlar yaşattı
Ahmet Çobanoğlu; “Kaledeki tarihi dokuyu bozmadan bitkilerin çıkarılması da bilimsel bir çalışma”Ahmet Çobanoğlu; “Kaledeki tarihi dokuyu bozmadan bitkilerin çıkarılması da bilimsel bir çalışma”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çubuklu balina ses

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.