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Nadir türler arasında! Kafkas keleri Iğdır'da görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.07.2020 10:19 | Son Güncelleme

Sürüngenler arasında nadir görülen türlerden olan Kafkas keleri, Iğdır'da görüntülendi. Bu türün en fazla Ağrı Dağı ve civarında görülmekte olduğunu belirten Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programcılığı Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Akman, 'Kafkas keleri zehirli ya da zehirsiz tüm böcek türlerini tükettiği için tarıma, yani insan oğluna çok yararlıdır.' açıklamasını yaptı.

Nadir türler arasında! Kafkas keleri Iğdır'da görüntülendi

Dünyada, Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, Ağrı Dağı eteklerindeki kayalıklarda yaşıyor. Yaz ayında ortaya çıkan, Kafkas keleri sonbahar ayının başlarına kadar yaşamlarını yer üstünde sürdürüyor.

'İNSAN OĞLUNA ÇOK YARARLIDIR'

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programcılığı Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Akman, "Bilimsel adı paralaudakia caucasia, bu bölgede dağılış gösteren ülkemizin yerli türlerinden biri. Bu türleri insanımız daha çok kayalıkların üzerinde kafasını sallarken dikkatini çekmekte. Büyük iri bir tür bunlar. Genellikle ortamda omurgasızlarla beslendiği için tarım bölgelerine baktığımızda popülasyonu yararlı oradaki zararlı böcekleri yok ediyor. Kafkas keleri, Bitlis’in kuzeyinden Kars bölgemize kadar dağılış gösteriyor. Iğdır’da da güzel bir popilasyonu var. En fazla Ağrı Dağı ve civarında görülmekte. Tüm türlerimiz bizler için kıymetli, araştırılması gereken türler. Kafkas keleri, ülkemizde sadece bu bölgede geniş bir yayılıma sahip. Kafkas keleri zehirli ya da zehirsiz tüm böcek türlerini tükettiği için tarıma, yani insan oğluna çok yararlıdır. Ülkemizde tüm sürüngenler bizlere fayda gösteriyor. Kemirgenleri tüketiyor. Biz de yanlış anlamayla birlikte yılanların tamamının zehirli olduğu ve zararlıdır diye bir algı var. Kafkas keleri yumurtadan çıktıklarında 2 ya da 3 santim boyutlarında fakat yaşla beraber 21 santime kadar ulaşmaktadır. Dişilerin karın kısmı erkeklerin baş kısmı geniş olur. Her ikisi de kuyrukla beraber 30 santime kadar çıkabilirler" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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