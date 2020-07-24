Nadira Kadirova: AKP'li Şirin Ünal'ın Ayasofya paylaşımı sonrası '#NadirayaNeOldu' sorusu Twitter'da

Cuma akşam saatlerinde Ünal'ın paylaşımının altına yazılan yorum sayısı 20 bini aştı. 5 binden fazla kişi de paylaşımı bu etiketle retweet etti. "#NadirayaNeOldu" etiketi Twitter'da trend'ler arasına girdi.

Paylaşıma gazeteciler, avukatlar, insan hakları savunucuları ve diğer sosyal medya kullanıcıları "#NadirayaNeOldu" diye sorarak yanıt verdi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kapsamında kılınan Cuma namazına katılan Ünal, davetlilerin girebildiği caminin içerisinden fotoğrafını paylaşarak, "Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS'imiz olmak üzere Allah razı olsun. #CumamızMübarekOlsun" dedi.

23 Eylül 2019'da bakıcı olarak çalıştığı AKP İstanbul milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde yaşamını yitiren Nadira Kadirova ve olayla ilgili verilen takipsizlik kararı, bugün Ünal'ın Ayasofya Camii'nden yaptığı Twitter paylaşımı ile yeniden gündeme geldi.

"'Bir gün odasında yatarken patronu olan Şirin Ünal'ın yatmakta olduğu odaya geldiğini, odasının kapısını kilitleyip arkasından kendisine sarıldığını, kendisinin de ona tepki gösterdiğini' söyledi. Bu olayın ne zaman olduğunu söylemedi fakat Ankara'daki evde olduğunu söyledi.

Niyazova savcılık ifadesinde olaydan önceki gün Kadirova'yla telefonda konuştuğunu, bu konuşmada Nadira'nın ağladığını, milletvekili Ünal'ın odasına gelerek kendisini taciz ettiğini ve kendini öldüreceğini söylediğini belirtti:

Kadirova'nın yakın arkadaşı Leyla (günlük yaşamda kullandığı ismi) Niyazova'nın olaydan önceki gün genç kadının kendisine, milletvekili Ünal'ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü söylemesi cinsel istismar iddialarını gündeme getirdi.

"Konuşma sırasında bana patronun silahını bulduğunu, aldığını ve bir tane de mermi hazırladığını söyledi. Ben de ona, 'Delirdin mi kız, öyle şey olur mu, kendini öldürecek ne var?' dedim. Nadire de bana, tabanca ve mermiyi botunun içine sakladığını söyledi."

Nadira'nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirova ise BBC Türkçe'ye ve diğer basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada kardeşinin öldürüldüğünü düşündüğünü belirtti.

Milletvekili Ünal soru üzerine olayla ilgili TBMM'de yaptığı açıklamada genç kadının psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu nedenle ikinci bir yardımcı işe aldıklarını ifade ederek, "Biz onu gönderemeden kendisini gönderdi. Allah rahmet eylesin" demişti.

Ünal konuşmasında ifade ve parmak izi verdiğini söyleyerek, kendisine düşen bütün görevleri yapacağını belirtmişti, ancak cinsel saldırı iddialarına değinmemişti.

Olay nasıl meydana geldi?

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, olay sırasında evde, Ünal, eşi, kızı ve diğer yardımcıları bulunuyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Kadirova'nın "bulunduğu odanın kapısının kilitli olması nedeniyle emniyet görevlileri ve 112 ilkyardım ekipleri tarafından kilitli odanın kapısının kırıldığı" ve "hastaneye intikal ettirildiği" belirtildi.