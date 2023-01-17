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Nadiren görülen hastalığı nedeniyle göğüslerinin büyümesi durmuyor! Kıvrımlı OnlyFans modelinin göğüsleri sadece 8 ayda...

17.01.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar göğüslerinin boyutu için çeşitli estetik operasyonlar yaptırıyorlar. Göğüslerinin daha büyük olmasını isteyenler göğüs büyütmek için uygun cerrahi işlemler yaptırıyor. Göğüslerinin hep büyük olmasını hayal eden OnlyFans modeli Pamelia'nın nadir görülen hastalığı nedeniyle göğüslerinin büyümesi durmuyor.

Nadiren görülen hastalığı nedeniyle göğüslerinin büyümesi durmuyor! Kıvrımlı OnlyFans modelinin göğüsleri sadece 8 ayda...

Avustralyalı 27 yaşındaki Pamelia J, yaklaşık bir yıl önce en sevdiği sütyenini giymeyi bıraktıktan sonra göğüslerinin hızla büyüdüğünü fark etti. Ayrıca göğüs ölçüleri 39 inçten 51 inç'e çıktığında şiddetli sırt ağrısı çekmeye başladı. Her zaman büyük göğüslü olmanın hayalini kuran Pamelia, SWNS'ye "İlk başta ne kadar büyüdüklerini görmek eğlenceli ve ilginçti, ancak son zamanlarda rahatsız olmaya başladım ve kendimi normal boyutta göğüslerim olmasını isterken buluyorum" dedi.

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIĞA SAHİP

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Kıvrımlı OnlyFans modeli, sadece sekiz ayda J bedenden M bedene çıkarak dört sütyen bedeni büyüttü. Avustralyalı kadın, Mart 2022'de bir cerraha sevk edildi ve gigantomasti adı verilen çok nadir bir durum teşhisi kondu. Gigantomasti, hızlı, aşırı meme dokusu büyümesine neden olan çok nadir ve tam olarak anlaşılamayan bir durumdur. National Center for Advancing Translational Sciences'a göre mastalji (göğüs ağrısı), ülserasyon veya enfeksiyon, duruş sorunları, sırt ağrısı ve interkostal sinirlerde kronik traksiyon yaralanmasına neden olabilir ve bu da meme ucu duyusunun kaybına neden olabilir.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Bu duruma hormonal değişiklikler, ilaçlar ve otoimmün hastalıklar gibi bir dizi faktör neden olabilir, ancak Pamelia'nın rahatsızlığının nedeni şu anda bilinmiyor. Pamelia ayrıca polikistik over sendromu hastası ve iki durumun ilişkili olup olamayacağını görmek için testler yaptırıyor ancak durumu hakkında bir açıklama yapılmadı. Pamelia, "Bu çok rahatsız edici - çok ağırlar ve çok acı çekiyorum" dedi.

VÜCUDUNA UYGUN KIYAFET BULMAKTA ZORLANIYOR

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Fiziksel acıya ek olarak, Pamelia'nın iri göğüsleri, kendisini kendi teninde rahat hissettirecek giysiler bulmakta ve yabancıların bakışları ve yargılarıyla başa çıkmakta zorlandığı için zihinsel sağlık mücadelelerine de yol açtı. Pamelia, “Göğüslerime uyacak kıyafet bulmakta zorlanıyorum ve sonunda büyük beden tişörtler giyiyorum. Daha büyük göğüslü kadınlar için çok sınırlı seçenekler var, özellikle de göğüs dekoltenizi göstermek istemiyorsanız," dedi.

"GÖĞÜSLERİM NEDENİYLE KİRLİ GÖRÜNDÜĞÜMÜ HİSSEDİYORUM"

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“Toplum içine çıktığımda kendimi çok bilinçli hissediyorum. Göğsümü sıkıştıran bir şey giyersem, kadınların bana baktığını fark ederim. Bu kadar büyük göğüslere sahip olduğum için kirli göründüğümü hissediyorum, bu yüzden evde kalma eğilimindeyim - akıl sağlığım bundan zarar gördü. Pamelia kilo vermeyi denedi ama birkaç kilo verdiği için göğüsleri büyümeye devam etti. Bir sonraki adım olarak meme küçültme ameliyatı olmayı düşünüyor.

SOSYAL MEDYADA FARKINDALIK YARATIYOR

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Küçültme işleminden sonra göğüslerinin eski boyutlarına geri dönme olasılığı var. Ancak Pamelia bu konuda rahatlamak için çaresiz olduğunu hissediyor. Pamelia, hastalığı nedeniyle büyük bir sosyal medya takipçisi topladı ve sosyal medya platformunu onun nadir görülen ve yanlış anlaşılan durumu hakkında farkındalık yaratmak için kullanıyor. Kısmen Pamelia'nın viral videoları sayesinde #gigantomastia hashtag'i TikTok'ta 21,5 milyon kez görüntülendi .

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