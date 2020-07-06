ABD'de beyin yiyen amip vakası görüldü

ABD'nin Florida eyaletinde, bir "beyin yiyen amip" vakasına rastlandı.

Florida Sağlık Dairesi (DOH), Hillsborough'da yaşayan bir kişinin "Naegleria fowleri" kaptığını açıkladı.

Tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor.

Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

DOH, bu vakada hastalığın nasıl bulaştığını ve hastanın durumu hakkında ayrıntı vermedi.

Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.

Ancak enfeksiyonun ölümcül olması nedeniyle DOH, Hillsborough bölgesinde yaşayanlar için uyarı yayımladı, çeşmeler, göl, nehir, yapay göl ve kanallar gibi su kaynaklarında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

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Enfeksiyonunun Temmuz, Ağustos ve Eylül'de görülmesi olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Burunlarına Naegleria fowleri kaçan kişilerde yüksek ateş, mide bulantısı, kusma, boyun tutulması ve baş ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Hastalar genellikle bir hafta içinde ölüyor.