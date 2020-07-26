HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Naegleria fowleri: ABD'de 'beyin yiyen amip vakası görüldü'

Naegleria fowleri: ABD'de 'beyin yiyen amip vakası görüldü'

26.07.2020 17:28 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde, bir "beyin yiyen amip" vakasına rastlandı.

Naegleria fowleri: ABD'de 'beyin yiyen amip vakası görüldü'

ABD'nin Florida eyaletinde, bir "beyin yiyen amip" vakasına rastlandı.

Florida Sağlık Dairesi (DOH), Hillsborough'da yaşayan bir kişinin "Naegleria fowleri" kaptığını açıkladı.

Tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor.

Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

DOH, bu vakada hastalığın nasıl bulaştığını ve hastanın durumu hakkında ayrıntı vermedi.

Enfeksiyonlar ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida'da 1962'den beri sadece 37 vaka rapor edildi.

Ancak enfeksiyonun ölümcül olması nedeniyle DOH, Hillsborough bölgesinde yaşayanlar için uyarı yayımladı, çeşmeler, göl, nehir, yapay göl ve kanallar gibi su kaynaklarında dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.

Yaz aylarında daha yaygın

Enfeksiyonunun Temmuz, Ağustos ve Eylül'de görülmesi olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Burunlarına Naegleria fowleri kaçan kişilerde yüksek ateş, mide bulantısı, kusma, boyun tutulması ve baş ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Hastalar genellikle bir hafta içinde ölüyor.

DOH, hastalığın çok hızlı ilerlemesi nedeniyle bu belirtilerin görüldüğü kişilerin acilen sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

Açıklamada, "Unutmayın, bu hastalık çok nadir görülüyor. Etkili bir önleme stratejisiyle güvenli bir yüzme sezonu geçirilmesinin sağlanması mümkün" denildi.

ABD'de 2009-2018 yılları arasında 34 vaka kayıtlara geçti.

Bunlardan 30'unun yüzme amaçlı olarak girilen sulardan, üçünün buruna mikroplu su çekilmesinden ve birinin de bahçede çeşme suyuyla doldurulan su kaydırağından kaynaklandığı açıklandı.

Kaplıcalarda ve iyi klorlanmamış havuzlarda da görülüyor

Uzmanlar, hızla beyin dokusunu yok eden Naegleria fowleri'nin jeotermal sularda ve iyi klorlanmamış havuz sularında da bulunabileceğini söylüyor.

Naegleria fowleri'nin yutulması halinde hastalığa yol açmadığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Kurban pazarının gözdesi oldu! 'İlk gelen alır'Kurban pazarının gözdesi oldu! 'İlk gelen alır'
Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Konya'da iğrenç olay! Öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

Konya'da iğrenç olay! Öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

İlginizi Çekebilir

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hastanelik oldu

Kardeş kavgasında kan aktı! Hastanelik oldu

Kurban pazarının gözdesi oldu! 'İlk gelen alır'

Kurban pazarının gözdesi oldu! 'İlk gelen alır'

Tunceli'de şüpheli ölüm! Göğsünden vuruldu ve...

Şüpheli ölüm! Göğsünden vuruldu ve...

Denizli'de yangında 5 aylık bebek öldü, 2 yaşındaki ablası yaralandı

Bu acıya yürek dayanmaz! 5 aylık bebek feci şekilde can verdi

‘Sarı kız’ örümceği Adıyaman’da görüldü

Etle besleniyor! Adıyaman’da görüldü

Kaldırımda beklerken başından vurularak hayatını kaybetti

Kaldırımda beklerken başından vuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.