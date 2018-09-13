Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

Eski eşinin, nafaka arttırma davasına nişanlısıyla el ele gelip, “geçinemediklerini ve nafakanın arttırılmasını istediklerini” beyan etmesi üzerine, bu talebi sosyal medyadan paylaşınca bir anda gündemin en tepesine oturan Tarkan Hepalkaç, acil düzenleme gerektiren Süresiz Nafaka konusunun nasıl bir travmaya sebep olduğunu söyledi.

AvazTürk haber sitesine konuşan Hepalkaç'ın anlattıkları ise dehşete düşürecek cinsten. İşte o röportaj:

- Tarkan Bey, attığınız bir tweet ile çok dikkat çektiniz. Dilerseniz o kısma gelmeden önce ilk evliliğinizden bahsedelim. Bize biraz ilk eşinizle evlilik sürecinden bahseder misiniz?

İlk eşimle aynı mahallede oturuyorduk. Kendisini çok tanımıyordum aslında. Bir gün yine mahallemizde arkadaş grubu içerisinde gördüm ve flört etmeye başladık. Hemen ardından askere gittim, sonra da uzman çavuşluğu kazanarak eğitime gittim. Kısacası birbirimizi tanıyacak pek vaktimiz olmadı. Eğitimden sonra da Kars’a tayinim çıktı, ani bir şekilde evlilik kararı aldık ve evlendik.

- Evliliğinizde sorunlar ne zaman ve nasıl başladı?

Sıkıntılar evliliğin ilk yıllarında başladı diyebilirim. Eski eşim Kars’a bir türlü alışamadı ve alışmak için herhangi bir çaba da göstermedi. Bulduğu hemen her fırsatta uçağa atlayıp İzmir’e giderdi. Sonunda da, “Ben Doğu’da yaşayamayacağım” diyerek boşanmak istediğini söyledi. İkna edemeyeceğimi anlayınca anlaşmalı olarak boşandık.

- Sonra neler yaşadınız?

Boşandıktan bir ay sonra bana hamile olduğunu söyledi. Kars’ta kalırsam eski eşime ve çocuğuma yardımcı olamayacağımı düşünerek uzman çavuşluk sözleşmemi yenilemedim ve görevden ayrıldım. Tayin hakkımı kullanarak İzmir’de memur olarak tekrar işe başladım. Tüm gayretim eski eşimin ve çocuğumun yanında olabilmek içindi. Çocuğumun doğumunda ve sonrasında bazı sağlık sorunları yaşadık. Tedavi için varımı yoğumu ve uzman çavuşluktan aldığım tazminatı kullandım, yetmeyince kredi çektim. Yine masraflarla baş edemeyeceğimi anlayınca, çocuğumun sağlık sigortamdan yararlanması için eski eşime yeniden evlenme teklifinde bulundum ve evlendik.

- Çocuğunuzun doğması tüm hayatınızı değiştirmiş anlaşılan.

Evet öyle oldu. Boşanıp kendi yoluma gitmeye hazırlanırken baba olacağımı öğrendim. Çocuğum için yuvamızı kurtarmak istedim ancak başaramadım. Bir müddet sonra eşim ailesinin yanına gitti ve bana boşanma davası açtı. Neden yaptığını sorduğumda ise, “Senden ilk ayrıldığımda kuruş almadım, sıkıntı çektim. Şimdi alacağım..” şeklinde cevap verdi.

- Boşanma aşamasında neler yaşadınız? Maddi ve manevi sıkıntılar neydi?

Yedi yıldır ödediğim süresiz nafaka yüzünden maddi sıkıntıyı hala yaşıyorum. 1500 liralık maaşımla süresiz nafaka, maddi manevi tazminat, avukatlık ücretleri, yargılama giderleri ve bir de çektiğim krediyi ödemeye çalışıyorum. Çocuğuma ödediğim nafakaya sözüm yok elbet ancak eski eşime ödediğim süresiz nafaka zoruma gidiyor, hele ki eski eşimin nafaka arttırma davalarına nişanlısıyla el ele geldiğini düşünecek olursak…