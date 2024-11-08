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Nafaka krizi büyüdü! Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.11.2024 13:10
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Ünlü sunucu Ece Erken, Serkan Uçar'la 2014'te evlenip 2015'te anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin bu evliliklerinden Eymen adında bir oğulları oldu. Boşanmanın ardından Eymen'in velayeti annede kaldı. Ancak o günden beri çiftin arasında nafaka krizi yaşanıyor. Erken, şimdi de eski eşini icraya vereceğini açıkladı.

Nafaka krizi büyüdü! Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor

Bir dönem ekranların en popüler sunucularından biri olan Ece Erken, Serkan Uçar ile 2014 yılında evlenmişti. Eymen adında bir oğulları olan çift, bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yıllar önce boşansalar da sürekli mahkemelerde birbirlerine açtıkları davalar ve şikayetlerle gündeme gelen eski eşler arasında yine nafaka krizi çıktı.

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Velayeti annede olan Eymen'in biyolojik babası ile görüşmediğini söyleyen Ece Erken naftasının da ödendiğini dile getirdi.

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'5 BİN TL NAFAKA...'

Erken, son olarak yaptığı açıklamada; 'Benim bir evladım var ve ben evladımdan dolayı hayatıma en güzel şekilde devam etmek zorundayım. Evladıma çünkü maddi manevi ben bakıyorum. Biyolojik babasıyla görüşmüyor. Nafakası 5 bin TL o da aylardır ödenmiyor zaten. İcraya vereceğim. Nafakayı artırma davası da açacağım. Şu an 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama başkasının adına tutuyor evi. Hakkımı helal etmiyorum' dedi.

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Ece Erken
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