Nafaka nedeniyle tartıştığı babasını öldürdü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 19 yaşındaki genç nafaka nedeniyle tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Yolindi köyünde yaşayan Nihat Makas, 3 yıl önce eşinden boşandı. Mahkeme, Nihat Makas'ın oğlu Ö.M'ye aylık 100 lira nafaka ödemesine karar verdi.
Üniversite öğrencisi Ö.M, babasından düşük kalan nafakayı 250 liraya çıkarmasını istedi. Teklifi kabul etmeyen baba ve oğul arasında köy meydanında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.M, babasını bıçakladı. Ağır yaralanan Nihat Makas, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.
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