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Nafaka sistemi masaya yatırıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hakimevi'nde iki bakanlığın iş birliğinde düzenlenen "Gündem Buluşmaları: Nafaka Sistemi" programına katıldı.

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ANKARA (DHA)

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