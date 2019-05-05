HABER

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 08:30 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın “nafaka ödeme sistemi”nde değişiklik öngören çalışması devam ederken, MHP de “nafakanın 5 yılla sınırlanması” ile ilgili kanun teklifi hazırladı.

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

TBMM gündemine alınacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alan, “nafaka ödeme sistemi” ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürüyor. Adalet Bakanlığı’nın, henüz tamamlanmayan çalışmasına göre nafakaya süre sınırı konulması öngörülüyor. Ancak bu sürenin kaç yıl olacağı konusu henüz netleşmedi. Bakanlık, yasal düzenleme ile ilgili tüm tarafların görüşlerini aldıktan sonra çalışma tamamlanacak.

MHP'NİN TEKLİFİ 5 YIL

Bakanlığın çalışması sürerken, "süreli nafaka" MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınacak. Teklife göre, boşanan kadın durumunda değişiklik olmadığı ve yeniden evlenmediği takdirde en fazla 5 yıl nafaka ödemesi alabilecek.

Sürenin sonunda mahkeme tekrar değerlendirme yapacak, nafakanın devamına karar verilirse, ödemeye devlet devam edecek.


Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
3 ev tamamen yandı3 ev tamamen yandı
Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak? Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP nafaka nafaka süresi nafaka ödeme

En Çok Okunan Haberler

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

İstanbul'da can pazarı! Bina içeriden çöktü: Yaralılar var!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Ekipler teyakkuza geçti! 4 küçük her yerde aranıyor!

Ekipler teyakkuza geçti! 4 küçük her yerde aranıyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
bir sefer şu millet için hayırlı bir şey yapın hayırlı... kesin içinizdeki bir kaçı için çıkarılan kanun bu... 20 yıl evli kalmış evden dışarı çıkarılmamış birisi 45-50 yaşından sonra ne mesleği bulacak nerede çalışacak?
Bundan mağdur olanlar belli oldu uçkurlarına sahip çıkmayan kasetliler
kadin dusmani mhp
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Van için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Van için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Uşak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Uşak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.