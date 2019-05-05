Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

TBMM gündemine alınacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alan, “nafaka ödeme sistemi” ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürüyor. Adalet Bakanlığı’nın, henüz tamamlanmayan çalışmasına göre nafakaya süre sınırı konulması öngörülüyor. Ancak bu sürenin kaç yıl olacağı konusu henüz netleşmedi. Bakanlık, yasal düzenleme ile ilgili tüm tarafların görüşlerini aldıktan sonra çalışma tamamlanacak.

MHP'NİN TEKLİFİ 5 YIL

Bakanlığın çalışması sürerken, "süreli nafaka" MHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınacak. Teklife göre, boşanan kadın durumunda değişiklik olmadığı ve yeniden evlenmediği takdirde en fazla 5 yıl nafaka ödemesi alabilecek.

Sürenin sonunda mahkeme tekrar değerlendirme yapacak, nafakanın devamına karar verilirse, ödemeye devlet devam edecek.



