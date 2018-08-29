'Nafaka' tartışmasında babasını bıçakla öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, annesinden 3 yıl önce boşanan Nihat Makas'ı, 100 TL olan nafakayı 250 TL'ye çıkarma teklifini geri çevirdiği için 5 yerinden bıçaklayarak öldüren Ömer Makas, bugün sevk edildiği Biga adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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