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'Nafaka' tartışmasında babasını bıçakla öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Çanakkale'nin Biga ilçesinde, annesinden 3 yıl önce boşanan Nihat Makas'ı, 100 TL olan nafakayı 250 TL'ye çıkarma teklifini geri çevirdiği için 5 yerinden bıçaklayarak öldüren Ömer Makas, bugün sevk edildiği Biga adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, annesinden 3 yıl önce boşanan Nihat Makas'ı, 100 TL olan nafakayı 250 TL'ye çıkarma teklifini geri çevirdiği için 5 yerinden bıçaklayarak öldüren Ömer Makas, bugün sevk edildiği Biga adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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