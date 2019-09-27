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Nafakada kadın erkek ayrımı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Baro Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gönül Ar Güngör nafaka konusunu değerlendirdi.

Nafakada kadın erkek ayrımı yok

Afyonkarahisar Baro Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gönül Ar Güngör nafaka konusunu değerlendirdi. Başkan Güngör; "Türk Medeni Kanununun 6284 yasası çerçevesinde nafakayı sadece kadınlar değil yoksul düşen taraf alabilir. Bu konuda hiçbir şekilde ayrımcılık yoktur" dedi.
Afyonkarahisar Baro Başkan Yardımcısı ve Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gönül Ar Güngör, sık sık gündeme gelen nafakayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon üyelerinin de destek verdiği değerlendirmede Başkan Güngör, nafaka konusunda çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Bazı kötü örnekler nedeniyle nafaka konusunun kafa karışıklığına neden olduğuna değinen Güngör: "Uygulamadaki aksaklıklar olabilir. Ancak mevcut düzenlemenin süreli nafaka karşısında çok daha iyi ve adil olduğu bilmekteyiz ve söylemekteyiz. Bunu şuradan belirtmek isteriz. Şu an ki mevcut düzenlemede dahi şartlar gerçekleştiğinde nafaka kendiliğinden ortadan kalkmakta belli durumlarda ise mahkeme kararıyla ortadan kaldırılmaktadır. Dolayısıyla şu an ki mevcut düzenleme dahi süreli, süresiz durum söz konusu değildir” dedi.

"Kadın erkek ayrımı yoktur"
Nafakayı sadece kadınların değil yoksun düşen tarafın talep edebileceğini ifade eden Güngör;
“Türk Medeni Kanun’da yoksulluk nafakası talep edilmesi ve yükümlülüğü konusunda kadın, erkek ayrımı yapılmamıştır. Yani Türk Medeni Kanununda bu konuda bir ayrımcılık yoktur. Yoksulluğa düşen taraf olarak bu konuda nafaka talep edebilecektir. 6284 yasa çerçevesinde yine kamuoyunun başvuranların genelde kadınlarımızın olması hasebiyle bir kısım yanlış bilgileri düzeltmek istiyoruz. Bu yasa çerçevesinde başvuru yapmanız için illa evlilik akdinizin olması gerekmediği gibi yasa koyucu içeriğinde aile bireylerinden bahsetmektedir. Yani o aile içerisinde bir olumsuzluğa maruz kalan geniş bir aile ise o aile içerisinde anneanne, babaanne, dede gibi o evlilik birliği içerisinde bir beyefendi de herhangi bir şiddete ya da haksız bir durumda karşı karşıyaysa bu yasa çerçevesinde başvurabilmektedir” diye konuştu.

Nafakada kadın erkek ayrımı yok

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