Nafset Chenib İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Doğuştan görme engelli, Çerkez opera sanatçısı, soprano Nafset Chenib, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi.

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Bakırköy Belediyesinin katkıları ile düzenlenen konser, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Piyanist Feruza Kosach eşliğinde Türkiye'de ilk kez konser veren Chenib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk konserim olmasından dolayı benim için zorlu bir konser olacak ve oldukça heyecanlıyım. Efsanevi opera sanatçısı Leyla Gencer'in adını taşıyan bu harika salonda konser vereceğim için ayrıca çok mutluyum. Benim için özel ve eşsiz bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Chenib, Türkiye'de tekrar konser vermeyi çok istediğini dile getirerek, "Buraya tekrar davet edilmeyi umuyorum. Çünkü İstanbul'u çok seviyorum. Buraya ikinci gelişim ama iş amacıyla ilk defa geliyorum. Geri gelmeyi, daha fazla müzisyenle tanışmayı çok isterim. Bu çok güzel olur." dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Chenib, konserin ilk bölümünde aralarında Joshua operasından "Oh had I Jubal's lyre"i, Romeo ve Juliet operasından "Je Veux Vivre"yi ve Rusalka operasından "Mesichku Na Nebi" eserinin bulunduğu 8 parça seslendirirken, 2. bölümde ise "Vuıc" ve "Yistambılakua" gibi çeşitli Çerkez folklorik şarkıları söyledi.