Nafset Chenib İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Doğuştan görme engelli, Çerkez opera sanatçısı, soprano Nafset Chenib, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi.
Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Bakırköy Belediyesinin katkıları ile düzenlenen konser, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.
Piyanist Feruza Kosach eşliğinde Türkiye'de ilk kez konser veren Chenib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk konserim olmasından dolayı benim için zorlu bir konser olacak ve oldukça heyecanlıyım. Efsanevi opera sanatçısı Leyla Gencer'in adını taşıyan bu harika salonda konser vereceğim için ayrıca çok mutluyum. Benim için özel ve eşsiz bir fırsat." ifadelerini kullandı.
Chenib, Türkiye'de tekrar konser vermeyi çok istediğini dile getirerek, "Buraya tekrar davet edilmeyi umuyorum. Çünkü İstanbul'u çok seviyorum. Buraya ikinci gelişim ama iş amacıyla ilk defa geliyorum. Geri gelmeyi, daha fazla müzisyenle tanışmayı çok isterim. Bu çok güzel olur." dedi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Chenib, konserin ilk bölümünde aralarında Joshua operasından "Oh had I Jubal's lyre"i, Romeo ve Juliet operasından "Je Veux Vivre"yi ve Rusalka operasından "Mesichku Na Nebi" eserinin bulunduğu 8 parça seslendirirken, 2. bölümde ise "Vuıc" ve "Yistambılakua" gibi çeşitli Çerkez folklorik şarkıları söyledi.
- Nafset Chenib
Viladimir Spivakov Moskova Virtiözleri Orkestrası, Svetlana Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ve Bolşoy Oda Orkestrası gibi ünlü orkestralarla birlikte solo performanslar sergileyen genç sanatçı, 2014 Soçi Paralimpik oyunlarının kapanış töreninde Jose Carreras ile birlikte sahne aldı.
Üstün başarı derecesi ile Moskova Koro Sanatları Akademisinden mezun olan Nafset Chenib, profesyonel eğitimine daha sonra ABD'de devam etti. New York'un en önemli şan hocalarından biri olan Prof. Maitland Peters ile çalışma fırsatı da yakalayan Chenib, ayrıca Adige Cumhuriyeti'nin onur ödülüne ve Manhattan Müzik Okulunun, müzik alanındaki üstün başarısı ve insani çabaları için verdiği Pablo Casals ödülüne sahip.
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