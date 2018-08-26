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NAFTA Müzakerelerinde Sona mı Yaklaşılıyor?

26.08.2018 21:41 | Son Güncelleme

Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo Amerika’yla Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA hakkında yürütülen ikili müzakerelerin son saatlerinde olunduğunu belirtti

NAFTA Müzakerelerinde Sona mı Yaklaşılıyor?

Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo Amerika’yla Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA hakkında yürütülen ikili müzakerelerin son saatlerinde olunduğunu belirtti.

Guajardo, bu açıklamayı Amerika Ticaret Temsilcisi’nin ofisine görüşmeler için girmek üzere olduğu sırada yaptı.

Guajardo, müzakerecilerin Kanada’yla çalışması için en az bir haftaya ihtiyaç duyduklarını da kaydetti. Kanada üçlü anlaşmada yer alan üçüncü ülke.

Amerika Başkanı Donald Trump Cumartesi günü yaptığı açıklamada Amerika’nın Meksika’yla büyük bir ticaret anlaşmasına varabileceğini belirtmişti.

Trump bu açıklamayı, Meksikalı ticaret müzakerecilerinin enerji kurallarıyla ilgili muhtemel çözümler olabileceği işaretini vermesinin ardından yapmıştı.

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