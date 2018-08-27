NAFTA Sona mı Eriyor?

Başkan Trump bu açıklamaları yaptığı sırada, telefonun öbür ucunda Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto vardı. Trump’ın masasındaki telefonun hoparlöründen sözleri dışarıya aktarılan Nieto, NAFTA ortağı Kanada’nın da nihayetinde yeni anlaşmaya dahil edileceğini umduğunu kaydetti.

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Trump, Meksika’yla yeni bir anlaşma oluşturma sürecinde olduklarını ve ortaya çıkmakta olan bu anlaşmayı “ABD-Meksika Ticaret Anlaşması” olarak adlandıracağını belirtti.

Austen, “Kanada ve orta sınıf için iyi olması halinde yeni bir NAFTA imzalayacağız. Kanada’nın imzası gerekiyor” dedi.

Başkan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu arayacağını açıklarken, “Eğer adil müzakere etmeyi arzuluyorlarsa bunu yapacağız” dedi.

Kanada hükümetine baskıyı arttırmak için bu ülkeden oto ithalatını vergilendirme tehdidinde bulunan Trump, “Kanada’yla ayrı bir anlaşma da yapabiliriz ya da bu anlaşmaya dahil edebiliriz” ifadesini kullandı.

