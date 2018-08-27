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NAFTA Sona mı Eriyor?

27.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, kısaca NAFTA olarak bilinen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı “sonlandıracağını” açıkladı. Trump, Meksika’yla yeni bir anlaşma oluşturma sürecinde olduklarını ve bu anlaşmayı “ABD-Meksika Ticaret Anlaşması” olarak adlandıracağını belirtti

NAFTA Sona mı Eriyor?

Başkan Donald Trump, kısaca NAFTA olarak bilinen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı “sonlandıracağını” açıkladı.

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Trump, Meksika’yla yeni bir anlaşma oluşturma sürecinde olduklarını ve ortaya çıkmakta olan bu anlaşmayı “ABD-Meksika Ticaret Anlaşması” olarak adlandıracağını belirtti.

Trump bu yönde Meksika’yla “anlayış birliğine” vardıklarını kaydetti.

Trump, NAFTA’nın üçüncü ortağı Kanada’yla ise aynı konuda müzakerelere başlayacaklarını bildirdi.

Trump, “ABD-Meksika Ticaret Anlaşması”nın NAFTA adının sonu anlamına geleceğini söyledi.

Başkan Trump bu açıklamaları yaptığı sırada, telefonun öbür ucunda Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto vardı. Trump’ın masasındaki telefonun hoparlöründen sözleri dışarıya aktarılan Nieto, NAFTA ortağı Kanada’nın da nihayetinde yeni anlaşmaya dahil edileceğini umduğunu kaydetti.

Kanada Dışişleri Bakanı’nın sözcüsü Adam Austen, Kanada’nın NAFTA müzakerecileriyle düzenli temas halinde olduğunu belirtti.

Austen, “Kanada ve orta sınıf için iyi olması halinde yeni bir NAFTA imzalayacağız. Kanada’nın imzası gerekiyor” dedi.

Başkan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu arayacağını açıklarken, “Eğer adil müzakere etmeyi arzuluyorlarsa bunu yapacağız” dedi.

Kanada hükümetine baskıyı arttırmak için bu ülkeden oto ithalatını vergilendirme tehdidinde bulunan Trump, “Kanada’yla ayrı bir anlaşma da yapabiliriz ya da bu anlaşmaya dahil edebiliriz” ifadesini kullandı.

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