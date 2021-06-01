Naftali Bennett: İsrail başbakanı olması beklenen milliyetçi politikacı

Naftali Bennet yıllardır başbakan olmak isteyen bir siyasetçiydi. Şaşırtıcı olan ise bunu parlamentoda az sayıda sandalyeye sahip Yamina partisinin lideri olarak başarma ihtimalinin güçlü bir şekilde doğması.

Yedi milletvekili ile parlamentonun en büyük beşinci partisi olan Yamina, hem Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hem de muhalefetin koalisyon görüşmelerinde yer alarak yeni hükümeti belirleyecek kilit partiye dönüştü.

Bennett hangi taraf daha güvenilir bir hükümet oluşturursa ona destek vereceğini söyledi.

Hem Netanyahu hem de ana muhalefet lideri Yair Lapid kendisine başbakanlık koltuğunu teklif etti.

Sağcı Bennett sonunda, aralarında büyük ideolojik farklılıklar olmasına rağmen merkez çizgideki Lapid ile hükümet kurmaya karar verdi.

49 yaşındaki Bennet bir zamanlar Netanyahu'nun en yakınındaki isimlerdendi. 2006-08 yılları arasında özel kalemliğini yaptığı Netanyahu ile siyasi bir ayrılık yaşadı.

Likud partisinden istifa ederek sağcı, milliyetçi ve muhafazakar Yahudi Evimiz partisine katıldı, 2013 yılında parlamentoya girdi.