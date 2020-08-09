Nagasaki: Savaşta kullanılan son atom bombasının hikâyesi

Japonya'nın Nagasaki kenti bugün yine duygusal bir anma törenine ev sahipliği yapıyor. 9 Ağustos 1945'te ABD Hava Kuvvetleri'nin şehre attığı "Şişman adam" lakaplı atom bombası en az 70 bin kişinin ölümüne ve Japonya'nın teslim olmasına neden olmuştu.

Hedefte neden Nagasaki vardı? Bundan 75 yıl önce hem kentin hem de dünyanın kaderini değiştiren tablo aslında bir dizi aksaklığın sonucunda ortaya çıkmıştı.

9 Ağustos 1945'te sabaha karşı 03.47'de, ABD Hava Kuvvetleri'nin B-29 tipi bombardıman uçağı Bockscar, Tinian Adası'ndan havalandı ve "Centerboard II" adı verilen ikinci bir atom bombasını bir Japon şehrine atma görevi başlamış oldu.

Ancak daha görev başlamadan işler yolunda gitmiyordu. Uçağın yakıt pompası sorunları yaşaması nedeniyle kalkış sürekli erteleniyordu. Sadece bir gün önce dört B-29 bombardıman uçağı kalkışta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle düşmüş ve yakıt depoları dolu olduğu için büyük yangınlar çıkmıştı.

Tinian Hava Üssü'nde çalışan bir ABD'li mühendis o günleri anımsarken "Uçağın kalktığını görene kadar hepimiz 10 yıl yaşlandık" diyordu.