HABER

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

Japonya’nın Nagasaki şehrine atılan atom bombasıyla hayatını kaybeden kurbanlar, olayın 74’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.ABD tarafından Japonya’ya atılan ikinci atom bombasıyla hayatını kaybedenler, olayın 74’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Japonya’nın Nagasaki şehrine atılan atom bombasıyla hayatını kaybeden kurbanlar, olayın 74’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
ABD tarafından Japonya’ya atılan ikinci atom bombasıyla hayatını kaybedenler, olayın 74’üncü yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Nagasaki’deki Barış Parkı’na gelen binlerce kişi, bombanın patladığı an olan 11.02’de sessizliğe bürünerek saygı duruşunda bulundu. Atom bombasının ardından en az 70 bin kişinin hayatını kaybettiği Nagasaki’den sağ kurtulan ve hala hayatta olan “Hibakusha”ların da katıldığı törende konuşan Yoshiro Yamawaki, bomba Nagasaki’yi vurduğunda 11 yaşında olduğunu hatırlatarak nükleer silahların yasaklanması çağrısında bulundu.

ABD ve Rusya’ya çağrı
Nagasaki belediye Başkanı Tomihisa Taue, yaptığı konuşmada nükleer silahlarla ilgili küresel durumu “son derece tehlikeli” olarak nitelendirdi. Nükleer silah yarışını denetim altına almak için dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile yıkılan SSCB’nin Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın bu aybaşında sona erdiğini hatırlatan Taue, “Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya, dünyadaki nükleer stokları kararlı bir şekilde azaltmanın somut yollarını bulmak için nükleer süper güçler olarak sorumluluk alma çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu.
“Uluslararası çabalara öncülük edeceğiz”
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise, hükümete yöneltilen nükleer silahların yasaklanması anlaşmasını imzalamama eleştirilerine atıfta bulundu. Nükleer silahların yasaklanması için konuyu farklı bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Abe, “Nükleer silah bulunduran devletler ile nükleer silahı olmayan devletler arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışacağız. Her iki tarafın da işbirliği ile, diyalog yolunda ısrar edecek ve uluslararası toplumun çabalarına öncülük edeceğiz” diye konuştu.
BM Genel Sekreteri temsilcisi Antonio Guterres ise, nükleer silah kullanımına karşı tek gerçek garantinin, söz konusu silahların kullanımının tamamen yasaklanması olduğunu söyledi.

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı

Nagasaki’deki facianın 74. yılı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu deprem bölgesinde

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Her an tetikte bekliyorlar: Plansızlarını da yapacağız

Adana'da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı

İki kişi ölmüştü... Minibüs saatler sonra kaldırıldı

Son depremler! Denizli ve İzmir'in ardından Afyonkarahisar'da peş peşe depremler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Söndürmek istediği alevlerin arasında kalan genç kız yaralandı

Yangında can pazarı! Söndürmek isterken alevlerin ortasına düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.