Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı

Gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl süren evliliğini bitiren Rasim Ozan Kütahyalı gündemde.

Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisiyle pozunu paylaşınca yeni aşkı merak edildi.

Gazeteci Nagehan Alçı ile 2023'te tek celsede boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni sevgilisinin Pınar Ayaz olduğu öğrenildi.

Genç kadın sosyal medya hesabında yazan bilgilere göre pilates antrenörlüğü yapıyor. Ayaz sosyal medya hesabına sevgilisinin baş harfini yazarak kalp emojisi koymayı da ihmal etmemiş...

Nagehan Alçı boşanmanın ardından "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" açıklamasında bulunmuştu.







