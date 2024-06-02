MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı

Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı

02.06.2024 14:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Nagehan Alçı ile bir süre önce boşanan Rasim Ozan Kütahyalı aşk pozunu paylaşınca gündem olmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı.

Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkı bakın kim çıktı

Gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl süren evliliğini bitiren Rasim Ozan Kütahyalı gündemde.

Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisiyle pozunu paylaşınca yeni aşkı merak edildi.

Gazeteci Nagehan Alçı ile 2023'te tek celsede boşanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni sevgilisinin Pınar Ayaz olduğu öğrenildi.

Bella Hadid ve Gigi Hadid'den Filistin'e 1 milyon dolar bağış Bella Hadid ve Gigi Hadid'den Filistin'e 1 milyon dolar bağış

Genç kadın sosyal medya hesabında yazan bilgilere göre pilates antrenörlüğü yapıyor. Ayaz sosyal medya hesabına sevgilisinin baş harfini yazarak kalp emojisi koymayı da ihmal etmemiş...

dgd

Nagehan Alçı boşanmanın ardından "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" açıklamasında bulunmuştu.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bella Hadid ve Gigi Hadid'den Filistin'e 1 milyon dolar bağışBella Hadid ve Gigi Hadid'den Filistin'e 1 milyon dolar bağış
Dudak dudağa görüntülendi! Açıklaması şaşırttıDudak dudağa görüntülendi! Açıklaması şaşırttı
Kısacık saçlarını pembeye boyattı! İşte yeni imajıKısacık saçlarını pembeye boyattı! İşte yeni imajı
Anahtar Kelimeler:
Rasim Ozan Kütahyalı
En Çok Okunan Haberler
Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçeli taraftarlar Jose Mourinho paylaşımlarına tepki gösteriyor!

Fenerbahçeli taraftarlar Jose Mourinho paylaşımlarına tepki gösteriyor!

Dudak dudağa görüntülendi! Açıklaması şaşırttı

Dudak dudağa görüntülendi! Açıklaması şaşırttı

Emekliler dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor! Bankalardan atak, promosyon asgari ücreti geçti, işte yeni rakamlar

Emekliler dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor! Bankalardan atak, promosyon asgari ücreti geçti, işte yeni rakamlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.