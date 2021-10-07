Nagehan Alçı'dan çağrı: Bunun için yalvarıyorum

Buket Aydın'ın sunduğu Tarafını Seç programına konuk olan Nagehan Alçı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AKŞENER'E KATILIYOR MUSUNUZ?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Başkanlık sistemi çağ dışı ve ucube" şeklinde bir yorum yapmış, "İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem her alanda ülkemizin karşılaştığı sorunların anahtarıdır." ifadelerini kullanmıştı. Sizin bahsettiğinizden mi bahsediyor acaba? Akşener'e katılıyor musunuz? sorusuna Nagehan Alçı şu şekilde cevap verdi:

"Bunca zamandır hem Sayın Akşener hem de diğer muhalefet partileri genel başkanları iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden bahsediyor ancak ortaya koydukları net bir metin yok. Geçen İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in yardımcısı Şenol Sunat hanımefendi ile bir programa katıldım. Orada Şenol Hanım ortada nihai bir şey olmadığını söyledi. Ancak tarif ettiği Genelkurmay Başkanını seçebiliyor, MİT Başkanını seçebiliyor, yüksek yargıya isim seçebiliyor, zannedersem YÖK Başkanı'na da karar veriyor. En önemlisi cumhurbaşkanının nasıl seçileceğine istişare ile karar verileceği söyleniyor. Cumhurbaşkanını kimin seçeceği konusunda dahi netlik yoksa rica ediyorum muhalefet partileri siz nasıl bir güçlendirmeden söz ediyorsunuz? İYİ Parti'nin çizdiği cumhurbaşkanı profili eski cumhurbaşkanı profilini canlandırıyor.

"BUNUN İÇİN YALVARIYORUM"

2023 seçimleri asla bir kazan-kaybet seçimleri değildir. Muhalefet ya da iktidar, kim kazanırsa kazansın bu seçimlerde böyle bir kutuplaşma, böyle bir tansiyonla, mevcut durumla muhakkak bir kaybet-kaybet seçimidir. Kan akabilir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Muhalefet ve iktidara seçimlerden önce bir uzlaşı zemini yaratmaları çağrısında bulunuyorum. Bunun için hatta yalvarıyorum."

