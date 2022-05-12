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Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Dikkat çeken Mansur Yavaş detayı

12.05.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Nagehan Alçı, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına sosyal medyadan tepki gösterdi. "Kaftancıoğlu'na yapılan hukuk cinayetidir" diyen Alçı tepkisini, "Bu rezaleti kabul etmiyorum" sözleriyle gösterdi. Alçı'nın konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenmesi de dikkat çekti.

Nagehan Alçı'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Dikkat çeken Mansur Yavaş detayı

Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası siyasi gündem hareketlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerini İstanbul İl Binasına çağırdı. Yaşanan gelişmelerle ilgili Nagehan Alçı'dan da karara tepki geldi. Yargıtay'ın kararını "Hukuki cinayet" olarak değerlendiren Alçı, sosyal medya hesabından hem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi.

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Nagehan Alçı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Canan Kaftancıoğlu’na bu yapılan hukuk cinayetidir. Fikirlerinden ötürü bir siyasetçiye hapis, siyasi yasak. Bu rezaleti kabul etmiyorum. Tüm muhalefet tabanı 10 gündür beni linç ediyor olsa da ben demokrat tavrımdan milim taviz vermiyorum. Tüm kalbimle Canan Hanım’ın yanındayım.

1

"ÜMİT ÖZDAĞ SUSACAK MI?"

Canan Kaftancıoğlu’nun yaşadığı hukuk cinayeti, özellikle Zafer Partililer ve İYİ Partililer için bir demokrasi imtihanı. Bu haksızlığa karşı susacaklar mı? En başta Ümit Özdağ bu hukuksuzluğa karşı susacak mı? Özdağ bugün sarı muhalefet olup olmadığını bu millete gösterecek...

2

"MANSUR YAVAŞ'A SESLENİYORUM"

CHP’li Mansur Yavaş’a sesleniyorum.. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasak aldı ve bu gece hapse giriyor. Bu hukuk cinayetine karşı da sessiz mi kalacaksınız Mansur Bey? Osman Kavala’ya yapılanlara 5 senedir sustunuz. Kaftancıoğlu hapse girmek üzere. Yine mi susacaksınız Sayın Yavaş?

3

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Bir saat adaletle hükmetmek, bin sene ibadet etmekten daha hayırlıdır." ifadelerini kullanan Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir."

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