Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı

CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın tahliye kararının ardından dün cezaevinden çıktı. Berberoğlu'nun yargılanma sürecini bugünkü yazısında kaleme alan Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, 'Berberoğlu’nun yeniden hapse girme tehlikesi var. Böyle bir olasılık beni endişelendiriyor.' ifadelerini kullandı.

Konuyu çok sayıda hukukçuya sorduğunu söyleyen Alçı, şunları yazdı;

Enis Berberoğlu’nun tahliyesi çok doğru bir karar. Bu tutukluluğa birinci günden itibaren sert dille karşı çıkmış bir köşe yazarı olarak Berberoğlu’na geçmiş olsun demek istiyorum.

Ancak sürece bakacak olursak, Berberoğlu’nun yeniden hapse girme tehlikesi var. Böyle bir olasılık beni endişelendiriyor. Yargıtay’ın kararının ne anlama geldiği ve bundan sonra hangi gelişmelerin yaşanabileceğini farklı siyasi kanatlardan çok sayıda hukukçuya sordum. Vardığım sonuçlar şöyle:

Yargıtay 16. Dairesi, Berberoğlu’nun 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Anayasa’nın 83. Maddesine göre milletvekili seçildikten sonra onanan suçların infazı için dönem sonu bekleniyor. Ancak Burhan Kuzu’nun bana hatırlattığına göre hemen bir sonraki madde, yani 84. Madde ise karar onandıktan sonra Meclis Genel Kurulu’na geleceği, orada okunduktan sonra da vekilliğin düşüp cezanın infaz edileceğini söylüyor.