Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı

CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın tahliye kararının ardından dün cezaevinden çıktı. Berberoğlu'nun yargılanma sürecini bugünkü yazısında kaleme alan Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, 'Berberoğlu’nun yeniden hapse girme tehlikesi var. Böyle bir olasılık beni endişelendiriyor.' ifadelerini kullandı.
Konuyu çok sayıda hukukçuya sorduğunu söyleyen Alçı, şunları yazdı;
Enis Berberoğlu’nun tahliyesi çok doğru bir karar. Bu tutukluluğa birinci günden itibaren sert dille karşı çıkmış bir köşe yazarı olarak Berberoğlu’na geçmiş olsun demek istiyorum.
Ancak sürece bakacak olursak, Berberoğlu’nun yeniden hapse girme tehlikesi var. Böyle bir olasılık beni endişelendiriyor. Yargıtay’ın kararının ne anlama geldiği ve bundan sonra hangi gelişmelerin yaşanabileceğini farklı siyasi kanatlardan çok sayıda hukukçuya sordum. Vardığım sonuçlar şöyle:
Yargıtay 16. Dairesi, Berberoğlu’nun 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Anayasa’nın 83. Maddesine göre milletvekili seçildikten sonra onanan suçların infazı için dönem sonu bekleniyor. Ancak Burhan Kuzu’nun bana hatırlattığına göre hemen bir sonraki madde, yani 84. Madde ise karar onandıktan sonra Meclis Genel Kurulu’na geleceği, orada okunduktan sonra da vekilliğin düşüp cezanın infaz edileceğini söylüyor.
Bu iki madde birbiri ile çelişiyor görünse de yine başka bir önemli hukukçuya göre genellikle vekil seçilmek için engel teşkil etmeyen, 1 yıl ve altı hüküm alan suçlarla ilgili 83. Madde, terör suçları gibi 1 yıl üzeri hüküm ile sonlanan suçlarla ilgili 84. Madde işletiliyor.
Yani Berberoğlu’nun dosyası Meclis açılınca Genel Kurul’a gelecek ve orada okunduktan sonra vekilliği düşmüş olacak.
GENEL KURUL’A NE ZAMAN GELECEK?
Peki Genel Kurula gelmesi için bir takvim var mı?
Hayır, Genel Kurul ne zaman gündeme alırsa o zaman gelir. Nitekim 2011’de cezası kesinleşen HDP’li vekillerle ilgili de benzer süreç yaşanmış, dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek dosyaları getirmeyi ertelemişti.
Ancak hukuken hüküm kesinleştikten sonra bekletmenin sistemi zorlamak olacağını söyleyen hukukçular da var. Öte yandan Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün’e göre Meclis büyük olasılıkla en azından Anayasa Mahkemesi’ndeki sürecin sonlanmasını bekleyecek.
Bu arada Yargıtay’ın kararını son derece tutarsız bulan hükümete yakın birkaç hukukçuyla konuştum. Daha önce yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu hakkındaki davanın, dokunulmazlık nedeniyle durdurulmasını reddeden Yargıtay’ın aynı dairesinin, bu kez dokunulmazlığı kaldırmak için Meclis Genel Kurulu’nu işaret etmesinin bir çelişki olduğu görüşü de bazı hukuk çevrelerinde hakim.
Ancak karar nasıl yorumlanırsa yorumlansın bu aşamada top Meclis’te. Genel Kurul’a gelirse maalesef çok tatsız şeyler yaşanacak ve Berberoğlu yeniden cezaevine dönecek. Böyle olmaması için sağduyunun galip gelmesini diliyorum.
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