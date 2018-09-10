Nagehan Alçı'dan 'Cumartesi Anneleri' çıkışı: Başkan Erdoğan onları dinlemeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ne yapsaydık yani, anneliğin, terör örgütü tarafından istismar edilmesine, anneliğin teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Çocuklarımızı terör örgütü üyeliğine özendirip, 'İstanbul'un göbeğinde anılacaksınız' diye teşvik etmelerine, anneleri gözü yaşlı bir şekilde evlat yolu gözler halde bırakmalarına göz mü yumsaydık?" dediği 'Cumartesi Anneleri'ne Gazeteci Nagehan Alçı'dan destek geldi. Alçı, "Başkan Erdoğan o anneleri kabul etmeli" başlığıyla yayımlanan yazısında Fehmi Tosun isimli bir vatandaşın 1995'te kaybedildiğini hatırlattı.

"Dünyaca ünlü U2'nun 1997'deki Pop albümünün kapağında 'Kaybedilen Fehmi Tosun'u unutmayın' notu vardır. Grubun Türkiye'ye yıllarca bu olay nedeniyle gelmediği ileri sürüldü" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Nihayet 2010'da, Türkiye insan hakları alanında ilerleme kaydedince İstanbul'da, Olimpiyat Stadında bir konser veren dünyaca ünlü grubun solisti Bono o sahneden yine Fehmi Tosun'u sormuştu.