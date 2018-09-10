Nagehan Alçı'dan 'Cumartesi Anneleri' çıkışı: Başkan Erdoğan onları dinlemeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ne yapsaydık yani, anneliğin, terör örgütü tarafından istismar edilmesine, anneliğin teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Çocuklarımızı terör örgütü üyeliğine özendirip, 'İstanbul'un göbeğinde anılacaksınız' diye teşvik etmelerine, anneleri gözü yaşlı bir şekilde evlat yolu gözler halde bırakmalarına göz mü yumsaydık?" dediği 'Cumartesi Anneleri'ne Gazeteci Nagehan Alçı'dan destek geldi. Alçı, "Başkan Erdoğan o anneleri kabul etmeli" başlığıyla yayımlanan yazısında Fehmi Tosun isimli bir vatandaşın 1995'te kaybedildiğini hatırlattı.
"Dünyaca ünlü U2'nun 1997'deki Pop albümünün kapağında 'Kaybedilen Fehmi Tosun'u unutmayın' notu vardır. Grubun Türkiye'ye yıllarca bu olay nedeniyle gelmediği ileri sürüldü" diyen Alçı, şöyle devam etti:
"Nihayet 2010'da, Türkiye insan hakları alanında ilerleme kaydedince İstanbul'da, Olimpiyat Stadında bir konser veren dünyaca ünlü grubun solisti Bono o sahneden yine Fehmi Tosun'u sormuştu.
DEVLET FEHMİ TOSUN'UN AİLESİNE 40 BİN EURO ÖDEMİŞ
Bakın 2003'te devlet, AİHM'e başvuran Tosun'un ailesine 40 bin Euro tazminat ödemiş, hükümet mahkemeye sunduğu beyanda şöyle demişti: 'Hükümetimiz mevcut Türk yasalarına ve hükümetin bu tür olayları engelleme girişimine rağmen mevcut davanın açılmasına neden olan Fehmi Tosun'un kaybolması olayının meydana gelmesinden üzgündür.
HÜKÜMET YAŞAMA HAKKINI GÜVENCE ALTINA ALMAKLA SORUMLU
Bir kimsenin kaybolması olayı hakkındaki soruşturmanın eksik yapılmasının, AİHS'nin 2. Maddesinin ihlalini oluşturduğu kabul edilmektedir. Hükümet yaşama hakkının gelecekte güvence altına alınmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıp, etkili soruşturmaların yürütülmesini zorunlu kılan talimatları vermeyi taahhüt etmiştir'.
FEHMİ TOSUN GİBİ BİNLERCE HİKAYE VAR
"Murat Yıldız ve Fehmi Tosun gibi binlerce hikaye var maalesef bu ülkede. 90'lar herkesin ama özellikle de Alevi, Kürt ve dindar vatandaşlarımızın üzerinden silindir gibi geçen yıllardı. Tayyip Erdoğan o yılların hesabını soran lider olduğu için çok sevildi. O çeteleşmiş sistemle hesaplaşan, her gün gözaltında kayıpların yaşandığı bir ülkeyi mazide bırakan bir lider olduğu için…İşte şimdi de bu nedenle o annelere yeniden randevu vermeli, onları dinlemeli, acılarını paylaştığını hatırlatmalı."
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