Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos çağrısı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına salgın gerekçesi ile kısıtlama getirmesi tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden tartışmalarla ilgili bir açıklama yaparak kutlamaların bu yıl da "Şanına yakışır şekilde" olacağını duyurdu. Ancak kutlama programına dair detay açıklamadı.

30 Ağustos kutlamalarının coşkulu şekilde yapılmasından yanda olduğunu yazan gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'teki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir çağrıda bulundu.

Alçı, 1071 Malazgirt zaferi kutlamalarına hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın tam kadro katılmasını hatırlatan Alçı, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti’nin üst düzey yetkilileri de Dumlupınar’a muhakkak gitmeli diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



