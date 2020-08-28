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Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın nasıl kutlanacağı tartışma konusu olurken, gazeteci Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı geldi.

Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 Ağustos çağrısı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına salgın gerekçesi ile kısıtlama getirmesi tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden tartışmalarla ilgili bir açıklama yaparak kutlamaların bu yıl da "Şanına yakışır şekilde" olacağını duyurdu. Ancak kutlama programına dair detay açıklamadı.

30 Ağustos kutlamalarının coşkulu şekilde yapılmasından yanda olduğunu yazan gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'teki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir çağrıda bulundu.

Alçı, 1071 Malazgirt zaferi kutlamalarına hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın tam kadro katılmasını hatırlatan Alçı, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti’nin üst düzey yetkilileri de Dumlupınar’a muhakkak gitmeli diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


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