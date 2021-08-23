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Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Ev hapsi cezasına çevrilsin

23.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nagehan Alçı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan isteği gündem oldu. Gazeteci Alçı, başta 28 Şubat davası sonucunda tutuklanan emekli generaller olmak üzere 80 yaşını geçmiş tüm mahkumlar için ev hapsi çağrısında bulundu.

Nagehan Alçı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Ev hapsi cezasına çevrilsin

Çetin Doğan ve Çevik Bir başta olmak üzere 28 Şubat'ın 14 generaline verilen hapis cezası gündemdeki yerini korurken gazeteci Nagehan Alçı'nın Habertürk'teki bugünkü yazısı gündem yarattı.

28 Şubat davasında yargılanan 14 emekli general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmadığını söyleyen Alçı, "Gelin bu merhamet devrimini yapalım…" başlıklı yazısında, ev hapsi çağrısında bulundu.

Alçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki yetkiyle, 104. maddeye dayanarak 80 yaşını geçmiş tüm mahkûmların cezasını ev hapsine çevirmesini yine rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Recep Tayyip Erdoğan
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