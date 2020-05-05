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  4. Nagehan Alçı'dan Deniz Zeyrek'e: Bravo Deniz

Nagehan Alçı'dan Deniz Zeyrek'e: Bravo Deniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele muhalefetin aldığı tavırla ilgili eleştirilerde bulunan gazeteci Deniz Zeyrek, "Çıksınlar yiğidin hakkını teslim etsinler" dedi. Zeyrek'in açıklamalarına destek veren gazeteci Nagehan Alçı "Bravo Deniz" diyerek meslektaşını tebrik etti.

Gazeteciler Deniz Zeyrek ve Nagehan Alçı, Habertürk'te Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Gece Raporu programına konuk oldu.

Koronavirüsle mücadele muhalefetin aldığı tavrı eleştiren Deniz Zeyrek "Muhalefeti koronayla mücadele konusunda biraz cesur olmaya davet ediyorum. Çıksınlar yiğidin hakkını teslim etsinler. Gidiyorlar mezarlıkta ölü sayıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Neyi kanıtlayacaksınız? " ifadelerini kullandı.

NAGEHAN ALÇI'DAN ZEYREK'E DESTEK

Zeyrek'in konuşması sırasında araya giren Nagehan Alçı da meslektaşının sözlerine katıldığını belirterek "Bravo Deniz" dedi.

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