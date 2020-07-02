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  4. Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Halk TV ve Tele 1 açıklaması! Sosyal medyayı salladı

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Halk TV ve Tele 1 açıklaması! Sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

Gazeteci Nagehan Alçı'nın RTÜK'ün Tele 1 ve Halk TV'ye verdiği 5'er günlük ekran karartma cezasıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada olay oldu.

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken Halk TV ve Tele 1 açıklaması! Sosyal medyayı salladı

RTÜK, Halk TV ve Tele 1'e 5'er günlük ekran karartma cezası verdi. Verilen karar tartışma yaratırken gazete Nagehan Alçı'nın konuyla ilgili yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

'HİÇBİR FAYDALARINI GÖRMÜYORUM'

HaberTürk gazetesi yazarı Alçı, bugünkü yazısında "Tele1 ve Halk TV’nin memlekete hiçbir faydalarını görmüyorum; fakat elbette ifade özgürlüklerini sonuna kadar savunuyorum" düşüncesini dile getirdi.

SOSYAL MEDYDA TT OLDU

Alçı'nın bu yorumu olay olurken, Twitter'da trend topic oldu.

Çok sayıda kullanıcı Nagehan Alçı'yla ilgili paylaşımda bulundu.


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