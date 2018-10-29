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Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Erkek Lisesi'nde İzmir Marşı okuyan öğrencileri tokatlayan öğretmenin, Kemalist olarak tanındığını ileri sürdü.

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Gazeteci Nagehan Alçı,"Cumhuriyetimiz 100. Yıla giderken" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) İzmir Marşı okuyan öğrencilere şiddet uygulanması olayını kaleme aldı.

İEL mezunu olduğunu belirten Alçı, kaynaklarının kendisine şu bilgileri verdiğini aktardı:

Okul Müdürü Fatih Güldal bir seminer için bir haftalığına izinli. Onun yerine okulun kıdemli isimlerinden olan Müdür Yardımcısı Metin Kuş vekalet ediyormuş. 29 Ekim kutlamaları gününde yapılacak, okulun öğrencileri korteje katılacak ancak yatılı olanlar evlerine dönmek isterler diye 26 Ekim Cuma günü bir de erken Cumhuriyet kutlaması planlamışlar. Bu planlamayı da okulun eskilerinden bir edebiyat öğretmeni yapmış.

Akışı Kuş'a tören başlamadan az önce göstermişler. O da İzmir Marşı'nı görünce son dönemde bu marşın CHP kurultaylarında çalınıp, siyasi bir tavra işaret ettiğini düşünüp bir sıkıntı olmasın diye akıştan çıkarmış. (Duyduğuma göre birkaç yıldır bu marşa karşı referandumda "hayır" kampanyasında sloganlaştırıldığı için yazılı bir yasak vs olmasa da ağızdan ağıza dolaşan ve "yukarıdan" geldiği söylenen olumsuz bir tavır var.)

Uzun lafın kısası tören akışından çıkarılmasına rağmen etkinlik bitiminde 11. sınıf öğrencisi bir grup "Biz yasak tanımayız, İzmir Marşı'nı söylememizi engelleyemezsiniz" diyerek marşı okumaya başlamışlar.

Sert bir öğretmen olarak tanınan Metin Kuş da otoritesine karşı hareket görünce öğrencilerin arasına dalmış, salladığı tokatlar da bir kız, bir de erkek öğrenciye denk gelmiş!

Konuştuğum kaynakların tümü Kuş'un bırakın İzmir Marşı'na karşı olmasını, aksine siyasi görüş itibarıyla tam bir Kemalist olarak tanımlanabileceğini söylediler. "O tokat İzmir Marşı'na değil otorite sarsılmasına karşı atılan bir tokattı, Mehter Marşı da söyleseler yine aynı tokat gelecekti" dediler. "Metin Kuş'tan dayak yemek İEL'liler için bir onurdur" diyen bile oldu! Bu müdür yardımcısı yatılılardan sorumluymuş ve dayak atması da olağanüstü bir durum değilmiş arkadaşlar.

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı İzmir Marşı Kemalist Tokat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haberin ilginçliğine dikkat edin İEL izmir erkek lisesi diyor ve öğretmenin attığı ilk tokat KIZ öğrenciye denk gelmiş kız öğrencinin erkek lisesinde ne işi var okulun sadece adımı erkek lisesi aceba yoksa haber uydurmamı
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